Метеопредупреждение объявлено в Рязанской области в понедельник 

Утром в понедельник, 20 апреля, в Рязанской области объявлено экстренное метеопредупреждение. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.
По прогнозам синоптиков, сегодня в течение суток в регионе ожидается снег, мокрый снег, дождь. Местами осадки будут сильными. Также дискомфорта рязанцам добавит сильный ветер, скорость которого порывами будет достигать 12-17 м/с. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега; на дорогах местами гололедица.
МЧС призывает рязанцев соблюдать осторожность.