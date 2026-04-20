Во время атаки БПЛА в Туапсе погиб человек, пострадали школа, детский сад и храм

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о последствиях ночного удара. По его словам, возгорание случилось в морском порту. Как отметил глава региона, в результате происшествия погиб мужчина. Второго пострадавшего передали медикам, ему оказывают необходимую помощь.

Власти получают информацию о происходящем в реальном времени. Доклады поступают от главы муниципалитета Сергея Бойко.

Обломки беспилотников разлетелись по городу. В ряде зданий выбило стекла. Повреждения есть в начальной школе, детском саду, музее, храме и многоквартирном доме. Также пострадала газовая труба.

На местах работают экстренные службы. Специалисты обследуют территорию и занимаются устранением последствий падения фрагментов дронов.