Раскрыты детали внезапной смерти телеведущего Алексея Пиманова

Телеведущий Алексей Пиманов активно занимался спортом и не жаловался на проблемы со здоровьем, рассказал « АиФ » его коллега, оператор-постановщик Сергей Комаров.

Автора программы «Человек и закон», режисера и продюсера умер в четверг в возрасте 64 лет, причиной трагедии стала остановка сердца.

«Он спортсменом был. Он всегда вот рассказывал, как он в зале занимался, как он в бассейне проплывает там свои километры. На здоровье не было жалоб», — уточнил Комаров.

По информации издания, последний раз коллеги видели Пиманова на съемках около двух недель назад. Комаров добавил, что ничто не предвещало трагедии.

Как пишет « КП », в окружении режиссера отметили, что он не жаловался на здоровье, был подтянут, моложав и энергичен. Незадолго до внезапной кончины он разговаривал по телефону с родными и близкими.

Пиманов начал работать на телеведении 1986 году в должности видеоинженера. Позднее стал известен как ведущий программы «Человек и закон» и глава медиахолдинга «Красная звезда». Как режиссер и сценарист он создал более 100 документальных фильмов, среди которых — циклы «Неизвестный Кремль» и «Неизвестная блокада».

Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким телеведущего.