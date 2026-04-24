Раскрыты детали внезапной смерти телеведущего Алексея Пиманова

Телеведущий Алексей Пиманов активно занимался спортом и не жаловался на проблемы со здоровьем, рассказал «АиФ» его коллега, оператор-постановщик Сергей Комаров.
Автора программы «Человек и закон», режисера и продюсера умер в четверг в возрасте 64 лет, причиной трагедии стала остановка сердца.
«Он спортсменом был. Он всегда вот рассказывал, как он в зале занимался, как он в бассейне проплывает там свои километры. На здоровье не было жалоб», — уточнил Комаров.
По информации издания, последний раз коллеги видели Пиманова на съемках около двух недель назад. Комаров добавил, что ничто не предвещало трагедии.
Как пишет «КП», в окружении режиссера отметили, что он не жаловался на здоровье, был подтянут, моложав и энергичен. Незадолго до внезапной кончины он разговаривал по телефону с родными и близкими.
Пиманов начал работать на телеведении 1986 году в должности видеоинженера. Позднее стал известен как ведущий программы «Человек и закон» и глава медиахолдинга «Красная звезда». Как режиссер и сценарист он создал более 100 документальных фильмов, среди которых — циклы «Неизвестный Кремль» и «Неизвестная блокада».
Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким телеведущего.