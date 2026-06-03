Минобороны сообщило о ночной атаке беспилотников ВСУ на Россию

Экзамен школьник сдал без замечаний со стороны организаторов. Из аудитории его не удаляли, а нарушений во время проведения испытания не фиксировали. Позже комиссия изучила видеозапись экзамена и пришла к выводу, что выпускник пользовался листом бумаги «неустановленного формата».