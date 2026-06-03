Минобороны сообщило о ночной атаке беспилотников ВСУ на Россию

За прошедшую ночь дежурные расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 354 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом утром 3 июня сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Атаки зафиксированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Помимо этого, дроны были сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.