В школьные учебники включили две главные фразы 2010-х

В школьных учебниках русского языка появились новые крылатые выражения, связанные с подвигами современных героев. Об этом на заседании Совета по поддержке русского языка при участии президента России Владимира Путина сообщила Елена Ямпольская.

По её словам, авторы обновлённых пособий стремились показать школьникам, что язык постоянно развивается и отражает важные события своего времени. В раздел о крылатых выражениях включили фразы «Работайте, братья» и «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», пишет «Царьград».

Первая из них принадлежит Магомеду Нурбагандову. В июле 2016 года лейтенант полиции попал в руки боевиков в Дагестане. Преступники потребовали, чтобы он обратился к коллегам с призывом оставить службу. Вместо этого Нурбагандов произнёс слова «Работайте, братья», которые впоследствии стали символом мужества и верности присяге. Позже ему посмертно присвоили звание Героя России.

В учебник вошла и фраза, связанная с аварийной посадкой самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в августе 2019 года. После отказа обоих двигателей экипаж успешно посадил лайнер на кукурузное поле в Подмосковье, сохранив жизни всех 233 человек на борту.

Во время эвакуации бортпроводник Дмитрий Ивлицкий направлял пассажиров словами: «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Эта фраза быстро стала широко известной.

Экстренную посадку авиасудно совершило на кукурузном поле. Когда пассажиры вышли из самолёта, выяснилось, что растения вокруг них были высотой около двух метров. Куда двигаться — не понятно. Единственным ориентиром служило солнце. Ивлицкий находился на верхней ступеньке, в дверях самолёта, и мог видеть дорогу, по которой уже подъезжали машины экстренных служб. И чтобы задать направление движения бортпроводник и сказал свою легендарную фразу.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин после происшествия получили звания Героев России, а членов экипажа наградили орденами Мужества.

Ямпольская отметила, что такие примеры помогают связать изучение русского языка с реальными событиями и судьбами людей, чьи поступки стали частью современной истории страны.

Ещё одна фраза, не вошедшая в учебник, «Это вам за пацанов». Слова, которые произнёс перед гибелью в Сирии Герой России Роман Филипов. Эта фраза получила широкую известность и стала одним из символов мужества российских военнослужащих.