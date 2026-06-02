Последствия удара ВСУ по Старобельску
Новости России

Родители погибшего при ударе по колледжу в Старобельске ребёнка отказались говорить с МККК

Алексей Самохин
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Родители ребенка, погибшего при ударе по колледжу в Старобельске, отказались общаться с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщает РИА Новости.

Делегация МККК вместе с представителями регионального отделения Красного Креста в ЛНР и и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место трагедии, где ранее под удар попали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа.

По словам дипломата, сотрудники гуманитарной организации смогли поговорить с очевидцами произошедшего. Один из местных жителей подробно рассказал о событиях того дня и о том, как помогал спасать пострадавших.

При этом родители погибшего ребенка, пришедшие почтить его память, от общения отказались.

«Они были все в слезах, просто не захотели разговаривать. Мне кажется, это абсолютно нормально, потому что родители, которые потеряли самое главное в жизни, уже не хотят ничего объяснять», — отметил Мирошник.

Напомним, 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке на здание учебного корпуса и общежития колледжа в Старобельск. По официальным данным, погибли 21 человек, более 40 получили ранения.

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