Болеющая рязанка отдала банковскую карту соседке и лишилась денег

Полицейские раскрыли кражу сбережений с банковского счета жительницы Ермишинского района. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД России «Сасовский» обратилась 33-летняя жительница села Азеево Ермишинского района и сообщила, что не может вернуть банковскую карту, которую она передала 49-летней знакомой, проживающей в соседнем доме.

Заявительница рассказала, что недавно попросила соседку помочь ей с покупкой продуктов питания. Женщина болеет и ей периодически требуется помощь в бытовых делах. Для оплаты покупок жительница села передала соседке свою банковскую карту. Некоторое время 33-летняя женщина была довольна помощью соседки, а потом пару раз покупки запоздали и сельчанка решила обратиться к другому человеку. Но попытка вернуть банковскую карту не увенчалась успехом, соседка под разными предлогами просила сделать это попозже.

Полицейские приняли во внимание сложившиеся обстоятельства и попросили жительницу села вернуть банковскую карту владелице. Та вскоре выяснила, что со счета пропали более 10 тысяч рублей, и сообщила об этом в полицию.

Оперативники уголовного розыска предположили, что деньги забрала соседка и обратились к ней. Женщина поспешила уверить оперативников, что не тратила чужие сбережения.

Проверяя эту версию, полицейские в ходе специальных оперативно-розыскных мероприятий установили места, где в последнее время расплачивались с помощью банковской карты потерпевшей, и выяснили, что покупки совершала соседка. После этого злоумышленница перестала отпираться.

По предварительной информации, 49-летняя жительница села случайно узнала, что соседка, которая передала ей банковскую карту, потеряла сотовый телефон. Женщина рассудила, что теперь сельчанка не может контролировать расходы денежных средств, хранящихся на счету, и решила воспользоваться ситуацией. Злоумышленница уехала в город Сасово и совершала там покупки за чужие деньги. Потом она вернула карту и рассчитывала, что соседка не сможет разобраться с расходами, но ее уловка не сработала.

Следователь полиции возбудил в отношении злоумышленницы уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.