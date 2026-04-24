Офицер рассказал, как Россия отомстит ушедшему в ВСУ предателю Климову

Поступок 19-летнего оператора дронов Артема Климова не оставляет ему шансов на помилование, заявил в беседе с « АиФ » подполковник запаса Олег Иванников.

Военный перешел на сторону ВСУ. До этого он заключил контракт для участия в СВО и служил в беспилотных войсках. Почти три месяца он сливал противнику координаты позиций, техники и маршрутов российской армии. Первая попытка побега провалилась, со второй Климову удалось достичь украинских позиций, но там его встретили не как героя и даже хотели сначала расстрелять.

Собеседник издания подчеркнул, что Климов предал Россию и заслуживает самого сурового наказания, это лишь вопрос времени.

«С такими предателями во время Второй мировой войны поступали вполне однозначно: их расстреливали. По нему будет нанесен ракетный удар. Преступник будет уничтожен, и это будет показательно», — рассказал Иванников.

Говоря о мотивации предателя, он отметил, что спецслужбы противника в таких ситуациях давят на социальные болячки, используя угрозы семье или финансовый подкуп.

Климов стремился к известности, но, по мнению Иванникова, его «карьера» спикера была короткой и неудачной. Эксперт отметил, что предатель не может считаться надежным источником информации из-за этических проблем и возраста.