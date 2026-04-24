Грифон-феникс стал символом Национального центра «Россия» в Рязанской области

Официальным символом филиала Национального центра «Россия» в Рязанской области стал грифон-феникс. Об этом сообщила пресс-служба регионального филиала НЦ в социальных сетях.
Мифическое существо украсило букву «О» в названии центра. По словам представителей НЦ, прообразом для символа послужил один из щитодержателей на гербе Рязани.
«Это мифическое существо объединяет в себе образы грифона — стража границ, и феникса — символа возрождения и вечности. Символика органично перекликается с миссией Национального центра — стать точкой притяжения для тех, кто готов участвовать в развитии региона и страны», — отмечается в сообщении.
Напомним, филиал НЦ «Россия» в Рязанской области создаётся по поручению президента РФ. Регион вошёл в число первых пяти субъектов, прошедших конкурсный отбор на размещение филиала.
Здание общей площадью около 10 тысяч квадратных метров разместится в шаговой доступности от Рязанского кремля и РВДНХ. В центре откроются интерактивная экспозиция достояния региона, универмаг российских брендов, залы для деловых, образовательных и культурных мероприятий.
Открытие филиала Национального центра «Россия» в Рязанской области запланировано на июнь 2026 года.
