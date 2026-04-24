Что посмотреть в Рязанской области? Муниципалитеты расскажут о своих главных достопримечательностях

С 24 по 26 апреля в Доме молодежи пройдёт выставка, посвящённая туристическому потенциалу Рязанской области. Свои стенды и программы для гостей подготовили более десяти муниципалитетов региона.
Жители и гости Рязани смогут бесплатно познакомиться с достопримечательностями, интересными местами и экскурсионными маршрутами Рязани и Рязанского района, Михайлова, Сасова, Касимова, Спасска, Спас-Клепиков, Рыбного, Скопина, Александро-Невского и Шацка.
Каждый муниципалитет представит собственную экспозицию. Для всех желающих проведут увлекательные мастер-классы.
График работы выставки:
— 24–25 апреля: с 10:00 до 18:00
— 26 апреля: с 10:00 до 16:00
Место проведения: г. Рязань, Дом молодёжи.
Вход для всех желающих — свободный.
Возрастное ограничение 0+