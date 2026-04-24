Тишковец рассказал о погоде в конце апреля и на майские праздники

В течение 24 апреля синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью двухъядерного североатлантического циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве и Московской области ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями. Местами возможны небольшие осадки, однако их количество будет незначительным. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха днём составит +5…+8 градусов. Атмосферное давление будет расти до 736 мм рт. ст.

В Рязани сегодня будет облачно, вероятность дождя на сайте Гидрометцентра РФ оценивается в 95%. Максимальная температура днём — +5 градусов. Ночью возможны небольшие кратковременные дожди, похолодает до +1 градуса.

В субботу, 26 апреля, благодаря промежуточному гребню антициклона, из-за облаков в Москве выглянет солнце. Существенных осадков не ожидается. В вечерние часы температура опустится до нуля, по области местами возможны заморозки до -1…-2 градусов и слабая гололедица. Днём воздух прогреется до +7…+10 градусов. Похожая погода ожидается и в Рязани.

В воскресенье, 27 апреля, очередной циклон принесёт обложные дожди с раннего утра. За сутки выпадет до 5-8 мм осадков. Ночью, при пасмурной погоде, температура составит +3…+6 градусов, после полудня, несмотря на ненастье, +9…+12 градусов.

В понедельник, 28 апреля, атмосферный вихрь развернётся холодной тыловой стороной. Дожди с утра будут переходить в мокрый снег. За сутки выпадет до 10-15 мм осадков, на газонах к вечеру местами может появиться снежный покров. Ожидается усиление ветра. Температура воздуха в течение суток не превысит +2…+5 градусов.

Во вторник, 29 апреля, порывы ветра усилятся до штормовых 15 м/с. Осадки будут идти преимущественно в виде снега, по области появится снежный покров высотой до 2-5 см. Минимальная температура составит -1…+2 градуса, максимальная +3…+6 градусов.

По словам Евгения Тишковца, в последние двое суток апреля, 29 и 30 числа, немного потеплеет: ночами температура составит 0…+5 градусов, днём до +5…+10 градусов. Снежный покров исчезнет.

На Первомай синоптик прогнозирует сохранение прохладной погоды.