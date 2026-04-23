Коллега о смерти Алексея Пиманова: ничто не предвещало трагедии

23 апреля стало известно о смерти ведущего программы «Человек и закон», режиссёра и продюсера Алексея Пиманова. Телевизионщику было 64 года, причиной смерти стала остановка сердца.

По информации aif.ru, последний раз коллеги видели Пиманова на съёмках около двух недель назад. Оператор-постановщик Сергей Комаров рассказал, что ничто не предвещало трагедии.

«В последнее время он был немного уставшим, потому что параллельно занимался кино. Очень много сил у него ушло на эту работу. Но Алексей никогда не жаловался на здоровье», — отметил Комаров.

Коллега подчеркнул профессиональные качества Пиманова как руководителя. По его словам, телевизионщик был порядочным, честным и справедливым человеком, умел собирать вокруг себя талантливую команду.

«Он создавал шедевры небольшими средствами. Мы постоянно спрашивали: «Лёша, когда ты всё успеваешь?» Но никто так и не узнал его секрета», — добавил оператор.

Алексей Пиманов пришёл на телевидение в 1986 году в должности видеоинженера. Позднее стал известен как ведущий программы «Человек и закон» и руководитель медиахолдинга «Красная звезда». Как режиссёр и сценарист он создал более 100 документальных фильмов, среди которых — циклы «Неизвестный Кремль» и «Неизвестная блокада».

Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким телеведущего Алексея Пиманова. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков