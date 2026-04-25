Победу в финале 14-го сезона вокального шоу «Голос» на Первом канале одержала Эльмира Караханова из Новокузнецка. Исполнительница представляла команду Ильдара Абдразакова, решение принимали телезрители в ходе финального эфира проекта.

В финале Караханова исполнила три композиции: легендарный шлягер Александры Пахмутовой «Нежность», романс «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось» в дуэте с наставником и народную песню «Лучинушка».

Кроме победительницы, в финале участвовали Алексей Смирнов из Донецка (команда Владимира Преснякова), Арсен Степанян из Еревана (команда Anna Asti) и Александр Гузко из Ставрополя (команда Пелагеи).

По итогам сезона лучшим наставником признана Пелагея, сообщает сайт Первого канала.