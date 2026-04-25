Раскрыты детали гибели 18-летней волейболистки во время матча в Костроме

Студентка Виктория Воронова умерла во время волейбольного матча в Костроме в самый разгар розыгрыша, пишет « КП » со ссылкой на очевидцев.

Трагедия произошла 17 апреля во время соревнований в Костромском государственном университете. Погибшей было 18 лет. Она обучалась на первом курсе Юридического института имени Ю.П. Новицкого.

Свидетели трагедии рассказали, что Виктория приняла сложный мяч, после чего быстро вернулась в зону защиты. В этот момент ей внезапно стало плохо.

«Она начала падать сначала на колени, а потом упала всем телом, тяжело дышала. Никто не понимал, что происходит. Затем девушка начала немного трястись и в итоге потеряла сознание», — заявила очевидица.

Люди отмечали, что в помещении было душно, открытые окна не спасали ситуацию. Когда у Виктории начала синеть, преподаватели срочно вызвали скорую.

Прокуратура начала проверку обстоятельств смерти спортсменки. По одной из версий, ей не смогли вовремя оказать помощь, так как в спортзале не оказалось врачей.