Background фото создан(а) jannoon028 - ru.freepik.com
Новости России

Раскрыты детали гибели 18-летней волейболистки во время матча в Костроме

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Студентка Виктория Воронова умерла во время волейбольного матча в Костроме в самый разгар розыгрыша, пишет «КП» со ссылкой на очевидцев.

Трагедия произошла 17 апреля во время соревнований в Костромском государственном университете. Погибшей было 18 лет. Она обучалась на первом курсе Юридического института имени Ю.П. Новицкого.

Продолжение после рекламы

Свидетели трагедии рассказали, что Виктория приняла сложный мяч, после чего быстро вернулась в зону защиты. В этот момент ей внезапно стало плохо.

«Она начала падать сначала на колени, а потом упала всем телом, тяжело дышала. Никто не понимал, что происходит. Затем девушка начала немного трястись и в итоге потеряла сознание», — заявила очевидица.

Люди отмечали, что в помещении было душно, открытые окна не спасали ситуацию. Когда у Виктории начала синеть, преподаватели срочно вызвали скорую.

Прокуратура начала проверку обстоятельств смерти спортсменки. По одной из версий, ей не смогли вовремя оказать помощь, так как в спортзале не оказалось врачей.

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Новости России

Новости России

Новости кино и ТВ

Новости Касимова

Темы

Новости России

Новости России

Новости России

Новости России

Новости России

Новости России

Новости России

Новости России

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье