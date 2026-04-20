Подруги раскрыли детали смерти волейболистки на матче в Костроме

Виктория Воронова, погибшая во время волейбольного матча в Костроме, никогда не жаловалась на здоровье, пишет «РГ» со ссылкой на ее подруг.

Трагедия произошла 17 апреля во время соревнований в Костромском государственном университете. По данным РИА Новости, там проходил турнир по волейболу. При этом медиков на первенстве не было. Погибшей было 18 лет. Она обучалась на первом курсе Юридического института имени Ю.П. Новицкого.

«Виктория раньше увлекалась брейк-дансом, несколько лет занималась волейболом, ежегодно участвовала в школьных соревнованиях. На здоровье нам с подругами не жаловалась», — рассказала одна из собеседниц газеты.

По словам знакомых, девушка всегда была душой компании и примером для подражания в спорте. Никаких видимых предпосылок к трагедии не было.

Прокуратура начала проверку обстоятельств смерти спортсменки. По одной из версий, ей не смогли вовремя оказать помощь, так как в спортзале не оказалось врачей.