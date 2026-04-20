Эксперт рассказал о новой тактике ВСУ при атаке дронов на Туапсе

Украинские военные при атаке беспилотников на Туапсе могли применить новую тактику, связанную с целенаправленными ударами по одной цели, рассказал «МК» эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 20 апреля. Удар пришелся по Туапсе. В результате повреждена транспортная инфраструктура морского порта, вспыхнул пожар. Погиб один человек, еще один пострадал. В городе задело школу, детский сад, музей, церковь, жилой дом и газовую трубу.

По словам собеседника издания, Киев впервые применил метод, не встречавшийся ранее, при налетах на Сочи. Тогда дроны три дня подряд атаковали город почти без перерыва в попытке истощить боезапас российской ПВО.

«Это новая тактика, которая активно применяется противником», — пояснил Кнутов.

Эксперт уточнил, что ВСУ также стали ставить на безэкипажные катера FPV-дроны и использовать при ударах беспилотники-ретрансляторы, чтобы у оператора была возможность контролировать цель.

«Поэтому поражение мирных целей — это выбор украинского оператора, а не какая-то ошибка в программном обеспечении либо в целеуказании, которое заложено в украинский дрон», — отметил он.

Кнутов призвал бороться с этой тактикой так: задействовать войска ПВО, флот, мобильные огневые группы и создать ЧОПы, которые защищали бы порты и другие важные объекты.