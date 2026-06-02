Мизулина попросила МВД проверить интервью Собчак с бьюти-блогером Синяком

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить интервью Ксении Собчак с бьюти-блогером Игорем Синяком на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом Мизулина сообщила в своём канале на платформе МАХ.

Мизулина назвала интервью «очевидной провокацией» со стороны Собчак и обратила внимание на дату публикации.

«Ничего нового. Причем эту бесовщину сознательно опубликовали в День защиты детей. Это насмешка над всеми усилиями государства по защите детей или что?» — написала Мизулина.

Она указала, что в День защиты детей Собчак не стала выставлять интервью с родными погибших в Старобельске, вместо этого сделав акцент на «треш-контенте с мужиком в юбке».

«Не потому ли, что кадры из Старобельска не дадут такого же хайпа? Или из-за того, что путь в Европу после интервью из ЛНР будет заказан?» — задалась вопросом Мизулина.

Мизулина подчеркнула, что Собчак «постоянно делает акцент на треш-контенте» и всех провоцирует вместо того, чтобы показывать талантливых школьников или женщин, которые в одиночку занимаются воспитанием детей.

Кроме того, она выразила обеспокоенность влиянием такого контента на подростков.

«Что сейчас должно остаться в головах детей, которые увидят это интервью в рекомендациях, хотят они того или нет? Что это якобы «норма», что дядечка может ходить в женском платье, а потом, как оказывается, в таком виде еще и насиловать детей, как это произошло в Приморье? Я реально не понимаю, зачем это всё. Как и многие люди, которые мне об этом сегодня написали.», — заключила она.

Игорь Синяк — российский бьюти-блогер украинского происхождения. В 2022 году он переехал во Францию. Число его подписчиков в социальных сетях составляет около 909 тысяч.