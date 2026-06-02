Екатерина Мизулина, фото: t.me/ekaterina_mizulina
Новости России

Мизулина попросила МВД проверить интервью Собчак с бьюти-блогером Синяком

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить интервью Ксении Собчак с бьюти-блогером Игорем Синяком на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом Мизулина сообщила в своём канале на платформе МАХ.

Мизулина назвала интервью «очевидной провокацией» со стороны Собчак и обратила внимание на дату публикации.

«Ничего нового. Причем эту бесовщину сознательно опубликовали в День защиты детей. Это насмешка над всеми усилиями государства по защите детей или что?» — написала Мизулина.

Она указала, что в День защиты детей Собчак не стала выставлять интервью с родными погибших в Старобельске, вместо этого сделав акцент на «треш-контенте с мужиком в юбке».

«Не потому ли, что кадры из Старобельска не дадут такого же хайпа? Или из-за того, что путь в Европу после интервью из ЛНР будет заказан?» — задалась вопросом Мизулина.

Мизулина подчеркнула, что Собчак «постоянно делает акцент на треш-контенте» и всех провоцирует вместо того, чтобы показывать талантливых школьников или женщин, которые в одиночку занимаются воспитанием детей.

Кроме того, она выразила обеспокоенность влиянием такого контента на подростков.

«Что сейчас должно остаться в головах детей, которые увидят это интервью в рекомендациях, хотят они того или нет? Что это якобы «норма», что дядечка может ходить в женском платье, а потом, как оказывается, в таком виде еще и насиловать детей, как это произошло в Приморье? Я реально не понимаю, зачем это всё. Как и многие люди, которые мне об этом сегодня написали.», — заключила она.

Игорь Синяк — российский бьюти-блогер украинского происхождения. В 2022 году он переехал во Францию. Число его подписчиков в социальных сетях составляет около 909 тысяч.

Предыдущая статья
В Петербурге выпускница была вынуждена сдавать ЕГЭ без трусов
Следующая статья
В Рязани на пересечении Московского и Михайловского шоссе произошло ДТП

Популярные материалы

Политика

Россия нанесла мощнейший ракетный удар по Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утром 2 июня сообщил о масштабной ракетной атаке по объектам на территории Украины. По его данным, в ходе операции могли применить около 99 ракет различных типов. Официальная информация от министерства обороны РФ пока не поступала. 
Общество

Семья из Рязанской области выиграла миллион в лотерею и купила кроссовер

Многодетная семья Старковых из Рязанской области выиграла 1 миллион рублей в лотерею и направила деньги на покупку нового автомобиля. Историю победителей рассказали в компании «Столото».
Общество

Новая выплата для семей с детьми доступна на Госуслугах

Размер выплаты зависит от суммы налога на доходы физических лиц, уплаченного за предыдущий год. Он рассчитывается как разница между фактически начисленным НДФЛ и налогом, который был бы уплачен по ставке 6%.
Происшествия

В Рязани пассажир мотоцикла остался без трусов на светофоре

В Рязани у пассажира эндуро-мотоцикла одежду буквально втянуло в заднее колесо. Шорты и трусы разорвало в клочья прямо на светофоре у ледового дворца.
Политика

Зелёное зарево над городом: Военкор Коц рассказал, куда прилетело ночью на Украине

Военкор Александр Коц проанализировал последствия массированного удара, который российские войска нанесли по объектам на Украине в ночь на 2 июня. По его словам, данные о местах прилётов можно легко восстановить по сообщениям украинских властей, СМИ и местных пабликов.

Темы

Новости России

Окрошке на пиве предрекли статус главного гастрономического хита лета-2026

Российские рестораны и отели этим летом могут сделать ставку на необычную вариацию традиционного блюда — окрошку на пиве. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров назвал именно этот рецепт главным трендом предстоящего жаркого сезона.
Общество

Жители пяти улиц остались без света вечером 2 июня в Рязани

В Рязани во вторник вечером, 2 июня, из-за технологического нарушения на сетях было зафиксировано отключение электроснабжения.
Интересное

Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 июня

3 июня — день, когда важно найти баланс между активностью и отдыхом, между спонтанностью и продуманными решениями. Звезды подсказывают, как распорядиться энергией дня, на что обратить внимание в отношениях, здоровье и карьере.
Здоровье

Врач рассказала, какие болезни вызывают тусклость и выпадение волос

Уход и салонные процедуры не всегда могут вернуть волосам блеск. Иногда причина кроется в изменениях внутри организма — это может быть сигналом о дефиците витаминов, гормональных нарушениях или других проблемах со здоровьем.
Происшествия

В Рязани на пересечении Московского и Михайловского шоссе произошло ДТП

Инцидент случился на пересечении Московского шоссе и Михайловского шоссе. В результате аварии участвовавшие автомобили получили механические повреждения.
Новости России

В Петербурге выпускница была вынуждена сдавать ЕГЭ без трусов

В одной из школ Приморского района Петербурга 17-летняя выпускница была вынуждена снять нижнее бельё в туалете перед сдачей единого государственного экзамена. Причиной стал сигнал рамки металлодетектора, который девушка не смогла объяснить организаторам ППЭ.
Новости мира

Зеленский после удара возмездия ВС РФ потребовал от США ракеты

Владимир Зеленский после массированного удара возмездия Вооружённых сил РФ раскритиковал Европу за отсутствие собственных систем противобаллистической защиты и упрекнул Вашингтон в отказе поставлять Киеву ракеты для комплексов Patriot.
Общество

На завершение строительства Национального центра «Россия» в Рязани направят 515 млн рублей

На заседании Рязанской областной Думы депутаты одобрили внесение изменений в региональный бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье