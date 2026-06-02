Мизулина попросила МВД проверить интервью Собчак с бьюти-блогером Синяком

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить интервью Ксении Собчак с бьюти-блогером Игорем Синяком на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом Мизулина сообщила в своём канале на платформе МАХ.
Мизулина назвала интервью «очевидной провокацией» со стороны Собчак и обратила внимание на дату публикации.
Она указала, что в День защиты детей Собчак не стала выставлять интервью с родными погибших в Старобельске, вместо этого сделав акцент на «треш-контенте с мужиком в юбке».
Мизулина подчеркнула, что Собчак «постоянно делает акцент на треш-контенте» и всех провоцирует вместо того, чтобы показывать талантливых школьников или женщин, которые в одиночку занимаются воспитанием детей.
Кроме того, она выразила обеспокоенность влиянием такого контента на подростков.
Игорь Синяк — российский бьюти-блогер украинского происхождения. В 2022 году он переехал во Францию. Число его подписчиков в социальных сетях составляет около 909 тысяч.