В Петербурге выпускница была вынуждена сдавать ЕГЭ без трусов

В одной из школ Приморского района Петербурга 17-летняя выпускница была вынуждена снять нижнее бельё в туалете перед сдачей единого государственного экзамена. Причиной стал сигнал рамки металлодетектора, который девушка не смогла объяснить организаторам ППЭ. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

В редакцию «Фонтанки» обратилась встревоженная родственница школьницы с сообщением, что одиннадцатиклассницу не пропускали через рамки металлодетектора в школе из-за срабатывания сигнализации. По её словам, девушка пыталась объяснить проверяющим, что причина не в средствах связи или шпаргалках, а в её нижнем белье. Однако, несмотря на объяснения, школьнице всё равно пришлось снять бельё в туалете и писать экзамен без него.

На вопрос журналиста о том, что именно вызвало срабатывание рамки, родственница ответила: на трусах были маленькие металлические колечки. Она добавила, что девушка пыталась объяснить проверяющим причину срабатывания, но получила ответ, что их это якобы не волнует.

«Несовершеннолетний ребёнок писал ЕГЭ без трусов», — заявила собеседница издания.

Сама выпускница рассказала, что оказалась вынуждена снять нижнее бельё в туалете и отдать его учительнице химии, которая сопровождала сдающих экзамен. После этого девушка прошла через рамки металлодетектора, но, по её словам, сильно перенервничала из-за произошедшего и в таком состоянии писала экзамен.

С вопросами о произошедшем журналист обратился в администрацию Приморского района Петербурга. Глава района Богдан Заставный рассказал, что уже было проведено серьёзное расследование: опрошены организаторы, сопровождающие и общественные наблюдатели, а также изучены кадры школьного видеонаблюдения.

По его словам, всё произошло за очень короткий промежуток времени. Девушка попыталась пару раз пройти через рамку, затем без конкретных уточнений сообщила куратору, что у неё звенит что-то в районе бёдер. Ей было предложено найти источник срабатывания оборудования. После этого девушка вместе с подругой отправилась в туалет, вернулась, прошла рамку и начала писать экзамен.

Заставный заверил, что выпускница не объяснила кураторам, на что именно срабатывает металлодетектор. Если бы она сообщила организаторам экзамена о причине, продолжил он, они оперативно приняли бы скоординированное решение, чтобы девушка спокойно отправилась сдавать экзамен.

«Принуждения к каким-либо действиям со стороны сотрудников ППЭ зафиксировано не было, и указаний, предписывающих снимать элементы одежды, сотрудникам ППЭ не давалось и не могло даваться, видеозапись это подтверждает. Мы сожалеем, что девушка испытала стресс в ходе процедуры доступа в пункт проведения экзамена. Экзамены продолжаются, все организаторы дополнительно проинструктированы», — сообщили в администрации Приморского района.

Богдан Заставный также уточнил, что у девушки есть право на пересдачу ЕГЭ, если результат её не устроит из-за перенесённого стресса.