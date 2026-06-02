В Петербурге выпускница была вынуждена сдавать ЕГЭ без трусов

В одной из школ Приморского района Петербурга 17-летняя выпускница была вынуждена снять нижнее бельё в туалете перед сдачей единого государственного экзамена. Причиной стал сигнал рамки металлодетектора, который девушка не смогла объяснить организаторам ППЭ. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
В редакцию «Фонтанки» обратилась встревоженная родственница школьницы с сообщением, что одиннадцатиклассницу не пропускали через рамки металлодетектора в школе из-за срабатывания сигнализации. По её словам, девушка пыталась объяснить проверяющим, что причина не в средствах связи или шпаргалках, а в её нижнем белье. Однако, несмотря на объяснения, школьнице всё равно пришлось снять бельё в туалете и писать экзамен без него.
На вопрос журналиста о том, что именно вызвало срабатывание рамки, родственница ответила: на трусах были маленькие металлические колечки. Она добавила, что девушка пыталась объяснить проверяющим причину срабатывания, но получила ответ, что их это якобы не волнует.
Сама выпускница рассказала, что оказалась вынуждена снять нижнее бельё в туалете и отдать его учительнице химии, которая сопровождала сдающих экзамен. После этого девушка прошла через рамки металлодетектора, но, по её словам, сильно перенервничала из-за произошедшего и в таком состоянии писала экзамен.
С вопросами о произошедшем журналист обратился в администрацию Приморского района Петербурга. Глава района Богдан Заставный рассказал, что уже было проведено серьёзное расследование: опрошены организаторы, сопровождающие и общественные наблюдатели, а также изучены кадры школьного видеонаблюдения.
По его словам, всё произошло за очень короткий промежуток времени. Девушка попыталась пару раз пройти через рамку, затем без конкретных уточнений сообщила куратору, что у неё звенит что-то в районе бёдер. Ей было предложено найти источник срабатывания оборудования. После этого девушка вместе с подругой отправилась в туалет, вернулась, прошла рамку и начала писать экзамен.
Заставный заверил, что выпускница не объяснила кураторам, на что именно срабатывает металлодетектор. Если бы она сообщила организаторам экзамена о причине, продолжил он, они оперативно приняли бы скоординированное решение, чтобы девушка спокойно отправилась сдавать экзамен.
Богдан Заставный также уточнил, что у девушки есть право на пересдачу ЕГЭ, если результат её не устроит из-за перенесённого стресса.