Фото: Изображение от prostooleh на Freepik
Экономика и бизнес

В Рязанской области выделят 12,6 млн рублей на догазификацию для льготников

Анастасия Мериакри
сРязанская областная Дума утвердила изменения в региональный бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Корректировка связана с поступлением дополнительных федеральных средств, которые решено направить на социально значимые цели, в частности — на поддержку граждан при подключении к газу.

Как сообщила министр финансов Марина Наумова, 12,6 млн рублей будут выделены в виде субсидий для льготных категорий граждан. Эти средства помогут компенсировать расходы на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ по подключению домовладений к газораспределительным сетям.

Мера поддержки введена по инициативе губернатора Павла Малкова и является частью реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и программы социальной газификации. Право на субсидию имеют малообеспеченные граждане, многодетные семьи, инвалиды, ветераны ВОВ и семьи участников СВО.

Программа социальной газификации реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Она предусматривает бесплатное подведение газа до границ земельного участка в уже газифицированных населённых пунктах. Программа является бессрочной.

