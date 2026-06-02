В Рязани и Солотче 3 июня отключат свет из-за работ по опиловке и валке деревьев

3 июня 2026 года в связи с проведением плановых работ по опиловке и валке деревьев в нескольких районах Рязани и Солотче будут временно отключать свет.
В Рязани будут проводиться работы с 09:30 до 16:00 вблизи ВЛ-0,4 кВ от ТП-899. Без электроэнергии останутся:
- ул. Высоковольтная: у д. 38 (рекламная конструкция), у д. 34 (киоск по продаже воды);
- 2-й Мопровский переулок: д. 10, 12, 13 (кв. 2) — жилые дома; д. 12а — нежилое здание;
- ул. Димитрова: д. 10 — жилой дом;
- перекрёсток ул. Весенняя-Высоковольтная: светофор.
В Солотче с 10:00 до 12:00 будут проводиться работы связанные с валкой аварийных деревьев вблизи ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ. Отключение затронет:
- ул. Почтовая: д. 2–19 — жилые дома;
- пл. Монастырская: д. 2 (ст. 2, 4, 10, 12) — магазины; д. 2, 6, 8, 16 — почта, банк, гостиница, кафе;
- ул. Железнодорожная: д. 2–8, 10–36 — жилые дома;
- ул. Больничная: д. 1–9 — жилые дома, кухня;
- ул. Порядок: д. 2–18, 1–35 — жилые дома;
- ул. Новая: д. 1–15 — жилые дома, баня, склад.