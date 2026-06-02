В Рязани двое мужчин вымогали деньги за мнимый долг, угрожая пистолетом

В прокуратуре Железнодорожного района Рязани утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей. Их обвиняют в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

По данным следствия, инцидент произошёл в феврале 2026 года. Обвиняемые, ссылаясь на мнимый долг, потребовали от своего знакомого вернуть сумму, которая вдвое превышала первоначальную.

Чтобы заставить потерпевшего подчиниться, злоумышленники прибегли к угрозам. Демонстрируя травматический пистолет, они запугивали мужчину и в итоге заставили его передать им денежные средства.

Преступление было пресечено сотрудниками полиции. Фигуранты были задержаны непосредственно в момент получения требуемой суммы, что позволило оперативно собрать все необходимые доказательства их вины.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.