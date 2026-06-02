Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленский после удара возмездия ВС РФ потребовал от США ракеты

Анастасия Мериакри
Владимир Зеленский после массированного удара возмездия Вооружённых сил РФ раскритиковал Европу за отсутствие собственных систем противобаллистической защиты и упрекнул Вашингтон в отказе поставлять Киеву ракеты для комплексов Patriot. Об этом сообщают РИА Новости.

Выступая с заявлением после российского удара, Зеленский подчеркнул, что без эффективной защиты от ракетных атак конфликт будет продолжаться.

«Если Украина не будет защищена от баллистических и других ракетных ударов, то они будут продолжаться. Европе нужна собственная противобаллистическая защита, и нам определенно точно нужна помощь Соединенных Штатов в поставке ракет для Patriot», — заявил он.

Глава киевского режима фактически признал неспособность европейских стран обеспечить противоракетную защиту Украины и возложил ответственность за это на США, которые, по его словам, не поставляют необходимые ракеты для уже имеющихся у Киева комплексов Patriot.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне массированного удара возмездия, нанесённого Вооружёнными силами РФ во вторник. Как сообщили в Минобороны России, удар стал ответом на теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны.

Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырёх регионах Украины, объекты в Киеве, цели в Запорожской области.

