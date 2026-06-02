Эксперт Бондарь объяснил, почему россияне по-разному платят за отопление летом и на чём можно сэкономить

Летом 2026 года часть россиян увидит в квитанциях нули за отопление, в то время как другие продолжат вносить привычные суммы, как в разгар зимы. О том, как устроены расчёты и на чём можно легально экономить в тёплое время года, ИА MagadanMedia рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Система оплаты отопления в российских домах устроена по-разному. В одних регионах жители платят только за те месяцы, когда батареи действительно работают. В других сумму за год делят на 12 равных частей, чтобы зимой не было резких скачков в платёжках.

С 1 марта 2025 года те регионы, что перешли на оплату по факту, уже не могут вернуться к равномерным платежам. Если в населённом пункте действует эта схема, строка за отопление летом из квитанции должна исчезнуть полностью.

Эксперт пояснил, что делать, если в тёплом сезоне всё же пришли начисления за тепло. По словам Дмитрия Бондаря, стоит обратиться в управляющую компанию. Причиной могла стать техническая ошибка, плановая корректировка за прошлый период или распределение возникшей ранее задолженности.

Тёплые месяцы открывают несколько способов сделать платежи ниже. Длинный световой день позволяет реже пользоваться искусственным освещением. Переход на светодиодные лампы заметно снижает расход энергии: они почти не греются и служат значительно дольше обычных.

Хорошим шагом к экономии эксперт назвал установку многотарифного счётчика. С ним цена киловатта в ночное время может быть ниже дневной в несколько раз. Стирку, запуск посудомоечной машины или нагрев водонагревателя удобно отложить на поздний вечер или ночь.

Полезно сравнивать не только итоговые суммы, но и объём ресурсов по счётчикам с прошлым месяцем и с таким же периодом год назад. Это помогает быстро заметить неисправность или скрытую утечку воды.

Главным источником расхода электроэнергии в жару становится кондиционер. Обычная сплит-система при работе по восемь часов в день может накрутить около 100 киловатт за месяц. Дмитрий Бондарь объяснил, что охлаждение помещения до двадцати градусов забирает много ресурса, поэтому можно поддерживать умеренные 24–26 градусов. Чистые фильтры также помогают устройству не перегружаться.

Холодильник в летний период работает активнее: компрессору приходится нагонять холод чаще из-за высокой температуры на кухне. Если не ставить его рядом с плитой и проверить плотность прилегания резинки на дверце, аппетит техники снизится.

Отдельная статья возможных незаметных потерь — телевизоры, роутеры и приставки в режиме ожидания. Выключение их из розеток на ночь приносит пусть небольшую, но приятную экономию в конце месяца.

Кроме технических способов экономии, существуют и социальные меры поддержки. Многодетные семьи получают скидку не меньше 30% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. В отдельных регионах, как, например, в Московской области, её размер достигает половины платежа. Пенсионеры и люди с инвалидностью тоже могут рассчитывать на компенсацию до 15%.