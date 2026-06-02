Фото с сайта правительства Рязанской области
Общество

На завершение строительства Национального центра «Россия» в Рязани направят 515 млн рублей

Анастасия Мериакри
На заседании Рязанской областной Думы депутаты одобрили внесение изменений в региональный бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. С докладом о ключевых корректировках доходных и расходных статей выступила министр финансов региона Марина Наумова.

Одним из важнейших пунктов обновленной сметы стало финансирование создания филиала Национального центра «Россия» в Рязанской области. По словам главы регионального минфина, объект выходит на финишную прямую и требует дополнительного вливания средств.

«Предусматриваются дополнительные ассигнования на завершение работ по созданию универсального выставочного центра в объеме 515 млн рублей», — подчеркнула Марина Наумова.

Открытие филиалов Национального центра «Россия» в Рязани и Севастополе запланировано на 2026 год. Новые масштабные площадки призваны стать центрами культурной и общественной жизни, позволяя жителям и гостям регионов в полном объеме ознакомиться с их достижениями, историей и современным потенциалом.

Здание рязанского филиала, площадь которого составит около 10 тысяч квадратных метров, расположится в историческом центре города — недалеко от РВДНХ и Рязанского Кремля. Архитектура и наполнение центра продуманы так, чтобы стать новой точкой притяжения для горожан и туристов.

Посетители смогут увидеть интерактивную экспозицию, посвященную богатому историческому, культурному, научному и промышленному наследию Рязанской области. Помимо выставочных пространств, в здании откроются универмаг российских брендов, а также современные залы, которые будут использоваться для проведения деловых форумов, образовательных лекций и масштабных культурных мероприятий.

