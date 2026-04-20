Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 20 апреля. Удар пришелся по Туапсе. В результате повреждена транспортная инфраструктура морского порта, вспыхнул пожар. Погиб один человек, еще один пострадал. В городе задело школу, детский сад, музей, церковь, жилой дом и газовую трубу.

Продолжение после рекламы

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой объяснил, откуда могли запускать беспилотники. По его словам, современные дроны, которые поставляют страны НАТО, способны преодолевать до 2 тысяч километров. Это позволяет запускать их практически с любой подконтрольной ВСУ территории.

Система ПВО в ту же ночь отразила массированную атаку. По данным Минобороны, над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей сбили 112 беспилотников.