Сергей Миронов назвал зарплаты учителей позором для Минпросвещения

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с резкой критикой текущего уровня доходов педагогов в российских регионах. Политик назвал сложившуюся ситуацию дискредитирующей Министерство просвещения и потребовал вмешательства правоохранительных органов для проверки достоверности официальных данных о средних зарплатах.

Поводом для заявления стали сообщения СМИ о существенном разрыве между статистическими отчетами и реальными предложениями на рынке труда. В частности, в Саратовской области профильное министерство заявляет о среднем доходе учителей в 55 тысяч рублей. Однако, по данным пресс-службы партии, фактически открытые вакансии в большинстве случаев предполагают оплату от 30 до 35 тысяч рублей, а в некоторых школах педагоги получают около 25 тысяч рублей, работая при этом на полторы ставки.

Миронов подчеркнул, что поручение президента по выравниванию зарплат учителей со средними показателями по региону, данное еще в 2012 году, остается невыполненным на протяжении 14 лет. При этом, по словам депутата, ответственности за отсутствие результатов никто не понес. Он отметил, что педагоги вынуждены брать на себя двойную или даже тройную нагрузку, чтобы получить минимально приемлемые средства к существованию.

Особое внимание глава фракции уделил механизмам формирования отчетности, которая в ряде случаев завышает реальные цифры почти в два раза. Миронов направил обращение в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить деятельность региональных министерств, включая саратовское ведомство. Парламентарий подозревает чиновников в служебном подлоге при составлении статистических справок.

Кроме того, законодатель потребовал выяснить, почему оклады по одной ставке в образовательных учреждениях оказываются ниже установленного МРОТ. Ссылаясь на известное высказывание Бисмарка о роли учителей в победах государства, Миронов призвал наконец обеспечить представителям профессии достойные условия жизни и сделать их труд по-настоящему престижным.