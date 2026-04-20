Математик Сидик Афган назвал точные даты катастроф в 2026 году: бойтесь лета и октября

Сидик Афган — человек, которого называют «математиком-провидцем». Благодаря особой формуле он может просчитывать будущее с пугающей точностью. Его прогнозы уже не раз сбывались. И вот теперь он сделал заявление на 2026 год. Оно не для слабонервных.

Математик приехал в Москву из Стамбула, чтобы поделиться своими откровениями в шоу «Прямой эфир». Там ему задали главный вопрос: что ждёт мир в наступившем году? Афган не стал успокаивать публику. Математик сразу предупредил: нас ждут тяжёлые двенадцать месяцев.

«Человечество в опасности. Если Землю сравнить с самолётом, то он сейчас падает. И я хочу спасти пассажиров», — заявил Афган.

Машинный разум: угроза или спасение?

По словам математика, главная опасность сегодня — даже не в вооружённых конфликтах, которые полыхают повсюду. А в бесконтрольном использовании искусственного интеллекта. Если не остановить его распространение или хотя бы не «укротить», направив на стратегически важные проекты, то к 2030 году ИИ может поработить человечество.

Но есть и хорошая новость. России, по расчётам Афгана, это пока не грозит.

Лето 2026-го: кому будет плохо, а кому хорошо

Прогноз на летние месяцы у прови́дца получился контрастным. Он сказал: «Лето будет плохим для плохих людей, а для хороших — приятным». При этом он предупредил о природных катаклизмах — землетрясениях и наводнениях. Беспорядок в политике, по его словам, ждёт каждый континент.

«Год катастроф»: ученица Афгана называет даты

Подробнее ситуацию описала ученица математика Ирина Богуславская. Она не стала смягчать формулировки и сразу заявила: 2026-й — это год катастроф. Она напомнила, что годы, проходящие под знаком Огненной Лошади, всегда приносят значимые перемены.

«Цунами, землетрясения и вулканы — всё это нас ждёт. Основные землетрясения будут в Исламабаде, но заденет Кабул и Дели. А это очень густонаселённые регионы», — объяснила специалист.

По её словам, часть событий произойдёт в июне, а затем в октябре. Землетрясения будут и в Сочи в июне, но там, к счастью, много жертв не ожидается.

Россию ждут проблемы с огнём — лесные пожары, которые обычно бушуют летом. Ничего удивительного, просто идёт год Огненной Лошади. А вот с водой, по прогнозу, у нас будет полный порядок в отличие от Турции и Кипра, где ситуация может складываться крайне сложно.

Что будет с Украиной и Зеленским

Конечно, математикам задали вопрос и о мире, которого все так ждут. По данным Сидика Афгана и его учеников, 13 марта должно было стать критическим числом для Украины. Мол, после этой даты мы вообще не должны увидеть Владимира Зеленского. Но этот прогноз не сбылся, а звучал он так:

«Для него март опасный и не слишком удачный месяц. Случится так, что он исчезнет. Не вижу, что его устранят, просто, как актёр, вышел на сцену и ушёл с неё. О нём быстро забудут», — резюмировали специалисты.

Если размышлять о завершении конфликта, то здесь прогноз звучит обнадёживающе.

«Завершит конфликт Огненная лошадь, не отдельно взятые люди. Часть Украины останется, но Россия заберёт своё», — уверены провидцы.

Верить или нет?

В таких случаях, верить или не верить пророчествам — личное дело каждого. Но одно ясно: 2026 год уже начал преподносить сюрпризы. И если хотя бы часть предсказаний Сидика Афгана сбудется, нас ждут непростые двенадцать месяцев. Будем надеяться, что «хорошим людям» действительно будет приятно. А Россия, как и обещано, заберёт своё.