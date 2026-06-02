Россия расширила «стоп-лист» на въезд в страну, включив в него пятерых представителей британского журналистского и экспертного сообщества. Соответствующее заявление опубликовано 2 июня на официальном сайте МИД РФ.

В персональный санкционный список попали:

Браудер, Александр (Browder, Alexander), автор содержащего дезинформацию доклада политологического института «Общество Генри Джексона»; Бэлтон, Кэтрин (Belton, Catherine), журналистка газеты «Вашингтон Пост»; Лафер, Элис Мэри (Laugher, Alice Mary), управляющий директор компании «Committed to Good» (дочерняя фирма «Chelsea Group»); Уэстбери, Ричард Николас (Westbury, Richard Nicholas), один из основателей и председатель совета директоров компании «Chelsea Group»; Холмс, Ричард (Holmes, Richard), журналист британского издания «I».

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили причины введения ограничительных мер. По данным МИД, указанные лица причастны к распространению клеветы в адрес политики руководства России, а также публично призывают к наращиванию давления на Москву.

Кроме того, в черный список попали руководители компаний, которые под предлогом реализации гуманитарных проектов на самом деле занимались подбором кадров для киевского режима.

Решение Москвы стало зеркальным ответом на недружественные действия Лондона. 26 мая Великобритания объявила о расширении своего антироссийского санкционного списка на 18 позиций. Под британские ограничения, в частности, угодили Евразийский сберегательный банк и компания в сфере недвижимости Diamant Estate. Помимо этого, санкции Лондона затронули ряд организаций из Сальвадора и Грузии.