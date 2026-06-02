Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Транспорт и дороги

Названы улицы, где обновляют асфальт, ставят светофоры и остановочные павильоны в Рязани

Анастасия Мериакри
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В Рязани полным ходом идут работы по обновлению дорожной инфраструктуры. Плановый ремонт, ямочный «косметический» ремонт, установка новых остановок и светофоров — всё это происходит одновременно в разных частях города. Глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал, на каких улицах сейчас идет работа.

Масштабные работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Уже завершены основные этапы на участках по ул. Введенская, ул. Вознесенская, ул. Стройкова, ул. Есенина, пос. Божатково (обновлено асфальтовое покрытие).

Дорожники укладывают новый асфальт на улицах Корнилова, Лесной, Завод ЗИЛ, Мичурина и Куйбышевском шоссе, 43а. Также начались работы у центра «Сосновый бор».

Отдельный крупный объект — расширение проезжей части Московского шоссе у ТД «Барс». Следующей на очереди для планового ремонта станет улица Животноводческая в посёлке Дягилево.

Завершён монтаж современных остановочных павильонов на Островского, Чкалова, Зафабричной и во втором районе посёлка Борки. Кроме того, заработал новый светофор на 9-й Линии.

Аварийные бригады параллельно устраняют локальные повреждения методом укладки «карт». На этой неделе основное внимание уделяется следующим адресам: ул. Ломоносова (аварийные участки), ул. Островского (частично), ул. Мервинская, Михайловское шоссе, 5-я Линия, Московское шоссе, ул. Интернациональная, ул. Чапаева, ул. Полевая (в районах Дашково-Песочня и Канищево), дороги в посёлке Борки, ул. Порядок в Солотче.

На следующей неделе список расширится. Ремонт продолжится на Интернациональной, Полевой и в Борках, а также начнётся на Семчинской, Трёхреченской, Новой (Канищево), Колхозной, Солнечной, Новосёлов, Героев Десантников, Черновицкой и 1-м Вокзальном проезде.

Борис Ясинский отметил, что список адресов не окончательный и будет пополняться новыми участками по мере выявления дефектов.

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