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Новости мира

Десятки бойцов ВСУ утонули при форсировании реки Псел под Сумами

Анастасия Мериакри
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Десятки военнослужащих 21-й бригады Вооруженных сил Украины пропали без вести в Сумской области. По данным российских силовиков, многие из солдат утонули при попытке переправиться через реку, так как командование отправило их на задание в тяжелых бронежилетах.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах, инцидент произошел в районе населенного пункта Мирополье. Связь с группой солдат прервалась еще в первых числах мая, однако официально их начали числить «пропавшими без вести» только с 11 мая.

«Этих солдат 21-й бригады украинское командование отправляло в средствах бронезащиты форсировать реку Псел — многие из них банально утонули», — рассказал собеседник агентства.

Родственники пропавших украинских военных пытаются выяснить судьбу своих близких, однако сталкиваются с замалчиванием со стороны военного руководства. По словам источника, командование 21-й бригады проинформировало семьи о случившемся лишь спустя несколько дней. Толчком к этому послужило лишь то, что часть украинских военных пропагандистов была вынуждена признать факт потери контроля над Миропольем.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации официально заявляло, что российские силы освободили данное село 2 мая.

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