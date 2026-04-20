В Рязани прошли рейды полиции по мигрантам и нелегальному алкоголю

За прошедшие пятницу и выходные дни сотрудники полиции провели в Рязани и области профилактические мероприятия, направленные на поддержание общественного порядка, контроль за соблюдением режима пребывания иностранных граждан, выявление и пресечение правонарушений. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Всего в регионе стражи правопорядка выявили и пресекли 38 нарушений миграционного законодательства, совершенные иностранными гражданами.

К ответственности привлекли 3 граждан России – работодателей, которые допустили нарушения законодательства при привлечении иностранных граждан к труду.

В ходе рейдов на улицах Рязани и в центре города сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 60 граждан.

В Рязани в магазине на улице Бабушкина, в Рязанском районе в магазине в селе Вышгород, а также в магазине в городе Рыбное полицейские выявили и пресекли нарушения правил розничной торговли спиртным. Изъяли 215 литров алкогольных напитков.

По данным фактам проводятся проверки.