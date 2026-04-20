Глава X5 назвала способ платить в магазинах без интернета

Одним из способов решить проблему с безналичными платежами в магазинах в случаях, когда мобильный интернет не работает, может стать оплата товаров как в самолете, рассказала РБК глава ретейлера Х5 Екатерина Лобачева.

По ее словам, власти работают над тем, чтобы улучшить белые списки, в которые входят сервисы, доступные и без сети. Однако бывают ситуации, когда связи совсем нет долгое время. Для выхода из этого положения уже есть готовая технология.

«Хороший инструмент — как в самолете. Пассажиры же платят там карточкой, когда интернета нет, а когда он появляется, происходит сверка», — пояснила Лобачева.

Продолжение после рекламы

Собеседник издания привела в пример ситуацию, когда в районе, где расположен магазин, не было электричества. Мобильная вышка работала на генераторе около пяти часов, а затем связь пропала.

В последние месяцы в России участились случаи ограничений работы мобильного интернета. Власти обосновали это нуждами безопасности.