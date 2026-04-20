Фото: AI
Новости России

Глава X5 назвала способ платить в магазинах без интернета

Никита Рязанцев
Одним из способов решить проблему с безналичными платежами в магазинах в случаях, когда мобильный интернет не работает, может стать оплата товаров как в самолете, рассказала РБК глава ретейлера Х5 Екатерина Лобачева.

По ее словам, власти работают над тем, чтобы улучшить белые списки, в которые входят сервисы, доступные и без сети. Однако бывают ситуации, когда связи совсем нет долгое время. Для выхода из этого положения уже есть готовая технология.

«Хороший инструмент — как в самолете. Пассажиры же платят там карточкой, когда интернета нет, а когда он появляется, происходит сверка», — пояснила Лобачева.

Продолжение после рекламы

Собеседник издания привела в пример ситуацию, когда в районе, где расположен магазин, не было электричества. Мобильная вышка работала на генераторе около пяти часов, а затем связь пропала.

В последние месяцы в России участились случаи ограничений работы мобильного интернета. Власти обосновали это нуждами безопасности.

Популярные материалы

Новости России

Интересное

Происшествия

Новости России

Новости России

Темы

Новости России

Новости России

Новости России

Новости России

Новости России

Новости России

Новости России

Новости России

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье