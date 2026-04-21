Сестра рассказала о странностях в смерти туристки в Бурятии

Жительница Красноярска, предположительно, погибшая при восхождении к пику Мунку-Сардык в Бурятии, имела большой опыт походов, ранее у нее не было ни одного ЧП, рассказала «КП» ее сестра.

Она уточнила, что 41-летняя туристка тщательно готовилась к этому восхождению.

«Она систематически ходила в такие походы. И никогда раньше с ней ничего подобного не происходило. У нее был опыт, но она любитель, а не профессионал», — отметила собеседница издания.

Пока семья не верит, что среди троих погибших оказалась их родственница.

«Как веревка могла оборваться? Я не понимаю этого. Я хочу знать, что именно там произошло. Что стало причиной смерти», — добавила сестра.

По данным следователей, группа 15 человек, приехавшая из Красноярска, вышла на маршрут к пику Мунку-Сардык 18 апреля и должна была вернуться в среду. Ночью во вторник несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели троих, после чего вернулись к месту происшествия.

Владелец же кафе утром передал сообщение правоохранителям, после чего к туристам выдвинулся отряд спасателей. Предварительно, у группы оборвалась страховочная связка.

Мунку-Сардык — гора в Бурятии, расположенная в Окинском районе на границе с Монголией. Ее высота составляет 3492 метра. Она уступает только Эльбрусу и Белухе.