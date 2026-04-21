В издательстве «Эксмо» прокомментировали иностранное финансирование

Издательская группа «Эксмо-АСТ» официально заявила, что ни издательство «Эксмо», ни приобретённый им актив Popcorn Books не получали иностранного финансирования. С таким сообщением представители компании выступили в ответ на публикации в медиаполе. Об этом пишут РИА Новости.

«Ни издательство «Эксмо», ни издательство Popcorn Books на момент приобретения и до его закрытия не получали никакого иностранного финансирования», — подчеркнули в пресс-службе.

Бенефициарами «Эксмо» являются российские физические лица, в том числе Олег Новиков. Эти сведения, как отметили в издательстве, подтверждены налоговыми органами.

Продолжение после рекламы

В пресс-службе также подтвердили, что ряд сотрудников издательства, включая генерального директора Евгения Капьева, были вызваны на допрос в Следственный комитет. Это связано с уголовным делом об экстремизме, фигурантом которого стали книги Popcorn Books, в частности роман «Лето в пионерском галстуке» (18+).

Екатерина Кожанова, занимающая должность директора по стратегическим коммуникациям в издательской группе «Эксмо-АСТ», уточнила, что обсуждение касается книги «Лето в пионерском галстуке» и других произведений, которые уже упоминались в рамках уголовного дела, произошедшего в 2025 году.

В издательстве уточнили, что изъятий книг в офисе «Эксмо» и на складах не проводилось, однако ранее были отправлены уведомления торговым партнёрам о необходимости изъятия определённых наименований из продажи.

В августе 2023 года «Эксмо» приобрело 51% издательства Popcorn Books. Popcorn Books известно выпуском литературы для молодёжи, в том числе романа «Лето в пионерском галстуке». В 2025 году против издательства и его сотрудников было возбуждено уголовное дело, связанное с обвинениями в пропаганде ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Напомним, в Москве задержан генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Задержание связано с расследованием уголовного дела по статье об организации деятельности экстремистской организации.