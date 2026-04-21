В издательстве «Эксмо» прокомментировали иностранное финансирование

Издательская группа «Эксмо-АСТ» официально заявила, что ни издательство «Эксмо», ни приобретённый им актив Popcorn Books не получали иностранного финансирования. С таким сообщением представители компании выступили в ответ на публикации в медиаполе. Об этом пишут РИА Новости.

«Ни издательство «Эксмо», ни издательство Popcorn Books на момент приобретения и до его закрытия не получали никакого иностранного финансирования», — подчеркнули в пресс-службе.

Бенефициарами «Эксмо» являются российские физические лица, в том числе Олег Новиков. Эти сведения, как отметили в издательстве, подтверждены налоговыми органами.

В пресс-службе также подтвердили, что ряд сотрудников издательства, включая генерального директора Евгения Капьева, были вызваны на допрос в Следственный комитет. Это связано с уголовным делом об экстремизме, фигурантом которого стали книги Popcorn Books, в частности роман «Лето в пионерском галстуке» (18+).

Екатерина Кожанова, занимающая должность директора по стратегическим коммуникациям в издательской группе «Эксмо-АСТ», уточнила, что обсуждение касается книги «Лето в пионерском галстуке» и других произведений, которые уже упоминались в рамках уголовного дела, произошедшего в 2025 году.

В издательстве уточнили, что изъятий книг в офисе «Эксмо» и на складах не проводилось, однако ранее были отправлены уведомления торговым партнёрам о необходимости изъятия определённых наименований из продажи.

В августе 2023 года «Эксмо» приобрело 51% издательства Popcorn Books. Popcorn Books известно выпуском литературы для молодёжи, в том числе романа «Лето в пионерском галстуке». В 2025 году против издательства и его сотрудников было возбуждено уголовное дело, связанное с обвинениями в пропаганде ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Напомним, в Москве задержан генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Задержание связано с расследованием уголовного дела по статье об организации деятельности экстремистской организации.

Популярные материалы

Новости России

Участник СВО назвал ключ к разгадке исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...
Новости России

Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.
Интересное

«Неужели президент не понимает»: тревожное предсказание старца Гурьянова начало сбываться

«Псковский чудотворец» полвека назад видел события сегодняшних дней. И предсказал, чем закончатся для России трудности.
Интересное

Математик Сидик Афган назвал точные даты катастроф в 2026 году: бойтесь лета и октября

Провидец сравнил планету с падающим самолётом и предупредил: человечество в опасности. Землетрясения, цунами, извержения — что ждёт Россию и мир?
Новости России

Мать Асылханова раскрыла важную деталь о водителе машины, в которую сел ее сын

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...

Темы

Общество

В Рязани пропал 24-летний Владимир Шегуров, нужна помощь водителей

В Рязани продолжаются поиски Владимира Шегурова, 24 лет. Молодой человек пропал 11 апреля 2026 года, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Интересное

Гороскоп на 22 апреля: тайные знаки судьбы для каждого

Астрологический прогноз на 22 апреля 2026 года сулит представителям всех знаков зодиака насыщенный и продуктивный день. Звёзды выстроились в уникальные комбинации, открывая двери для карьерного роста.
Новости России

В Перми пачка с деньгами взорвалась в руках 13-летнего школьника

В Перми произошёл необычный инцидент: подросток получил ожоги после того, как поднял на улице свёрток с деньгами, который оказался химической ловушкой.
Экономика и бизнес

Объём наличных в России вырос на 240 млрд за неделю, установив рекорд года

С 3 по 10 апреля показатель денежной базы в узком определении увеличился на 240 млрд рублей и достиг 20,34 трлн рублей. Это максимальный недельный прирост с начала года.
Новости России

Суд повторно приостановил работу роддома в Новокузнецке после гибели младенцев

Суд признал медицинское учреждение виновным по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Общество

В Рязани к маю завершат ремонт обрушенного коллектора в Московском районе

В Рязани продолжаются масштабные ремонтные работы по устранению последствий обрушения канализационного коллектора в Московском районе. Специалисты муниципального предприятия «Водоканал города Рязани» ведут работы в круглосуточном режиме.
Происшествия

В рязанской колонии осуждённому пытался пронести спиртное под видом лекарства

В исправительной колонии №2 УФСИН России по Рязанской области сотрудники предотвратили попытку проноса спиртного на территорию учреждения. Нарушение было выявлено во время досмотра вещей посетителя
Общество

В Госдуме предложили включить фитнес-чекап в программу ОМС

Такой фитнес-чекап должен включать: базовую оценку физического состояния, выявление противопоказаний к физическим нагрузкам, проверку состояния сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

