Гендиректор «Эксмо» задержан за распространение экстремистской литературы и сокрытие капитала в офшорах

В Москве задержан генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Задержание связано с расследованием уголовного дела по статье об организации деятельности экстремистской организации. Следственные действия также проходят в отношении главного редактора издательства Александры Шипетиной.

Как сообщили правоохранительные органы «Интерфаксу», претензии связаны с изданием и распространением ЛГБТ-литературы (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). В издательстве прошли обыски, в ходе которых были изъяты материалы, имеющие значение для дела.

Уголовное дело было возбуждено в мае 2025 года. По нему проходят восемь человек, часть из которых находится в розыске. Проведённые экспертизы показали, что в книгах, изданных «Эксмо», содержатся признаки экстремистской идеологии.

По данным канала Mash, проведённые психолого-лингвистические судебные экспертизы показали, что в книгах «Лето в пионерском галстуке» и «О чём молчит Ласточка» действительно содержатся признаки экстремистской ЛГБТ-идеологии (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

По данным канала, руководство издательства «Эксмо» спрятало почти половину капитала компании в офшорах. При этом у компании почти четыре тысячи госконтрактов на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей.

Правоохранительные органы продолжают расследование и не исключают новых задержаний по данному делу.