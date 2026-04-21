В Рязани стартует ярмарка «Сад-огород»: где и когда купить рассаду, саженцы и цветы

25 апреля в Рязани откроется традиционная тематическая ярмарка «Сад-огород». Это уже пятое по счёту мероприятие, которое ежегодно собирает садоводов, огородников и любителей растений со всей области.

Ярмарка будет работать с 25 апреля по 16 мая включительно. Торговля развернётся на территории «Управления Рязанского троллейбуса» по адресу: улица Дзержинского, дом 21.

График работы

  • Вторник — пятница: с 10:00 до 14:00.
  • Суббота: с 8:00 до 14:00.
  • Понедельник и воскресенье — выходные дни.

В ярмарке примут участие 20 питомников и частных хозяйств. Посетители смогут приобрести: рассаду овощей, саженцы плодовых деревьев, декоративные растения, цветы для сада и дома.

Для юридических и физических лиц, желающих продавать свою продукцию на ярмарке, обязательна предварительная регистрация. Заявки принимаются в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области по телефону: 8 (4912) 21-08-90 (вторник — пятница, с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00).

Популярные материалы

Новости России

Участник СВО назвал ключ к разгадке исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...
Новости России

Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.
Интересное

«Неужели президент не понимает»: тревожное предсказание старца Гурьянова начало сбываться

«Псковский чудотворец» полвека назад видел события сегодняшних дней. И предсказал, чем закончатся для России трудности.
Интересное

Математик Сидик Афган назвал точные даты катастроф в 2026 году: бойтесь лета и октября

Провидец сравнил планету с падающим самолётом и предупредил: человечество в опасности. Землетрясения, цунами, извержения — что ждёт Россию и мир?
Новости России

Мать Асылханова раскрыла важную деталь о водителе машины, в которую сел ее сын

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...

Темы

Общество

В Рязани к маю завершат ремонт обрушенного коллектора в Московском районе

В Рязани продолжаются масштабные ремонтные работы по устранению последствий обрушения канализационного коллектора в Московском районе. Специалисты муниципального предприятия «Водоканал города Рязани» ведут работы в круглосуточном режиме.
Происшествия

В рязанской колонии осуждённому пытался пронести спиртное под видом лекарства

В исправительной колонии №2 УФСИН России по Рязанской области сотрудники предотвратили попытку проноса спиртного на территорию учреждения. Нарушение было выявлено во время досмотра вещей посетителя
Общество

В Госдуме предложили включить фитнес-чекап в программу ОМС

Такой фитнес-чекап должен включать: базовую оценку физического состояния, выявление противопоказаний к физическим нагрузкам, проверку состояния сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
Экономика и бизнес

Доходы и расходы бюджета Рязани увеличены на 5,3 млрд рублей: основные направления расходов

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике депутаты рязанской городской Думы рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет города Рязани на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.
Экономика и бизнес

Компания «Зингер Тех» выстраивает кадровое партнерство с РГРТУ

Варианты подготовки специалистов на базе Рязанского радиотехнического университета для строящегося производства «Зингер Тех» рассмотрели накануне на встрече в рамках проекта Корпорации развития «Кадры для инвесторов».
Общество

Рязанский Водоканал опубликовал график отключения воды на 22 апреля

22 апреля в Рязани пройдут плановые отключения холодного водоснабжения (ХВС) в связи с ремонтными работами. Адреса назвали представители "Водоканала".
Новости России

Гендиректор «Эксмо» задержан за распространение экстремистской литературы и сокрытие капитала в офшорах

В Москве задержан генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Задержание связано с расследованием уголовного дела по статье об организации деятельности экстремистской организации.
Происшествия

Мошенники похитили у рязанцев 77 млн рублей с начала 2026 года, возбуждено 290 уголовных дел

Злоумышленники активно используют современные технологии: в 231 случае применялись сотовые звонки, в 283 случаях — мессенджеры. Одним из самых распространённых способов обмана остаётся социальная инженерия.

