В Рязани стартует ярмарка «Сад-огород»: где и когда купить рассаду, саженцы и цветы

25 апреля в Рязани откроется традиционная тематическая ярмарка «Сад-огород». Это уже пятое по счёту мероприятие, которое ежегодно собирает садоводов, огородников и любителей растений со всей области.

Ярмарка будет работать с 25 апреля по 16 мая включительно. Торговля развернётся на территории «Управления Рязанского троллейбуса» по адресу: улица Дзержинского, дом 21.

График работы

Вторник — пятница: с 10:00 до 14:00.

с 10:00 до 14:00. Суббота: с 8:00 до 14:00.

с 8:00 до 14:00. Понедельник и воскресенье — выходные дни.

В ярмарке примут участие 20 питомников и частных хозяйств. Посетители смогут приобрести: рассаду овощей, саженцы плодовых деревьев, декоративные растения, цветы для сада и дома.

Для юридических и физических лиц, желающих продавать свою продукцию на ярмарке, обязательна предварительная регистрация. Заявки принимаются в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области по телефону: 8 (4912) 21-08-90 (вторник — пятница, с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00).

