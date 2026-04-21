Раскрыта тактика Ирана, против которой бессильны военные США

Американцы бессильны против иранской «москитной флотилии». Об этом пишет в своём канале военкор Александр Коц.

«Полностью уничтоженные» американцами ВМС Ирана продолжают оказывать сопротивление. Для блокирования Ормузского пролива Тегеран задействовал свою «москитную флотилию», и Пентагон не может ей ничего противопоставить, сообщает The New York Times. По данным издания, Иран по-прежнему располагает тысячами быстроходных катеров, способных развивать высокую скорость и оснащённых пулемётами, противокорабельными ракетами, торпедами и беспилотниками. Они используют тактику «бей и беги»: атакуют торговые суда, а затем быстро уходят, оставаясь незаметными для американских спутников и радаров эсминцев.

«Москитная флотилия» действует под эгидой КСИР, а не регулярных вооружённых сил, отмечает Коц. Её точный состав, численность, вооружение и места базирования засекречены, однако уже можно судить о тактике применения. Небольшие катера базируются в прибрежных укрытиях (в том числе вырубленных в скалах), скрытых от воздушного наблюдения. В атаку они выходят большими группами — десятками малых судов, заходя на цель «роем» с разных направлений. Их сила — в численности и внезапности.

Из открытых источников известно, что в распоряжении КСИР есть катера следующих типов:

Ashura — создан на основе американских катеров Boston Whaler, производство которых было локализовано в Иране. Водоизмещение — около 1,3 тонны, скорость — до 70 узлов (около 130 км/ч). Вооружение — 12,7-мм пулемёт, двенадцатиствольный блок 107-мм НУРС или лёгкие противокорабельные ракеты.

Zolfaghar — построен на базе проекта IPS-16 северокорейских торпедных катеров. Водоизмещение — около 13,7 тонны, скорость — до 52 узлов (примерно 96 км/ч). Вооружение — 12,7-мм пулемёт и две противокорабельные ракеты Nasr-1 в пусковых контейнерах (локализованная версия китайско-северокорейских C-802).

Seraj — собственная разработка. Водоизмещение — около 20 тонн, скорость — около 70 узлов. Вооружение — крупнокалиберные пулемёты, лёгкие противокорабельные ракеты, 107- или 122-мм РСЗО.

Помимо катеров, к иранской «москитной флотилии» можно отнести несколько десятков мини-подлодок классов Ghadir и Nahang, о поражении которых США не сообщали. Они могут использоваться КСИР для постановки морских мин.