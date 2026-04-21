Политика

Раскрыта тактика Ирана, против которой бессильны военные США

Алексей Самохин
Американцы бессильны против иранской «москитной флотилии». Об этом пишет в своём канале военкор Александр Коц.

«Полностью уничтоженные» американцами ВМС Ирана продолжают оказывать сопротивление. Для блокирования Ормузского пролива Тегеран задействовал свою «москитную флотилию», и Пентагон не может ей ничего противопоставить, сообщает The New York Times. По данным издания, Иран по-прежнему располагает тысячами быстроходных катеров, способных развивать высокую скорость и оснащённых пулемётами, противокорабельными ракетами, торпедами и беспилотниками. Они используют тактику «бей и беги»: атакуют торговые суда, а затем быстро уходят, оставаясь незаметными для американских спутников и радаров эсминцев.

«Москитная флотилия» действует под эгидой КСИР, а не регулярных вооружённых сил, отмечает Коц. Её точный состав, численность, вооружение и места базирования засекречены, однако уже можно судить о тактике применения. Небольшие катера базируются в прибрежных укрытиях (в том числе вырубленных в скалах), скрытых от воздушного наблюдения. В атаку они выходят большими группами — десятками малых судов, заходя на цель «роем» с разных направлений. Их сила — в численности и внезапности.

Из открытых источников известно, что в распоряжении КСИР есть катера следующих типов:

Ashura — создан на основе американских катеров Boston Whaler, производство которых было локализовано в Иране. Водоизмещение — около 1,3 тонны, скорость — до 70 узлов (около 130 км/ч). Вооружение — 12,7-мм пулемёт, двенадцатиствольный блок 107-мм НУРС или лёгкие противокорабельные ракеты.

Zolfaghar — построен на базе проекта IPS-16 северокорейских торпедных катеров. Водоизмещение — около 13,7 тонны, скорость — до 52 узлов (примерно 96 км/ч). Вооружение — 12,7-мм пулемёт и две противокорабельные ракеты Nasr-1 в пусковых контейнерах (локализованная версия китайско-северокорейских C-802).

Seraj — собственная разработка. Водоизмещение — около 20 тонн, скорость — около 70 узлов. Вооружение — крупнокалиберные пулемёты, лёгкие противокорабельные ракеты, 107- или 122-мм РСЗО.

Помимо катеров, к иранской «москитной флотилии» можно отнести несколько десятков мини-подлодок классов Ghadir и Nahang, о поражении которых США не сообщали. Они могут использоваться КСИР для постановки морских мин.

Популярные материалы

Новости России

Участник СВО назвал ключ к разгадке исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...
Новости России

Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.
Интересное

«Неужели президент не понимает»: тревожное предсказание старца Гурьянова начало сбываться

«Псковский чудотворец» полвека назад видел события сегодняшних дней. И предсказал, чем закончатся для России трудности.
Интересное

Математик Сидик Афган назвал точные даты катастроф в 2026 году: бойтесь лета и октября

Провидец сравнил планету с падающим самолётом и предупредил: человечество в опасности. Землетрясения, цунами, извержения — что ждёт Россию и мир?
Новости России

Мать Асылханова раскрыла важную деталь о водителе машины, в которую сел ее сын

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...

Темы

Новости мира

OpenAI готовит революцию в генерации изображений: GPT Image 2 обещает 4K и идеальный текст

OpenAI тестирует новую модель генерации изображений GPT Image 2, способную создавать фотореалистичную графику в 4K с практически идеальным рендерингом текста. Релиз ожидается уже в мае, одновременно с отключением DALL-E 2 и DALL-E 3.
Новости России

Женщину судят за убийство рецидивиста, который сломал ей нос и закрыл рот полотенцем

Жительница Коврова предстанет перед судом по обвинению в убийстве при превышении самообороны. Женщина ударила ножом знакомого, который избил её до перелома носа и пытался закрыть рот полотенцем. 
Новости России

В Туапсе пострадавший от БПЛА дом разобрали до подвала, но тела ребёнка так и не нашли

Почти неделю сотни людей ищут тело 14-летней девочки в Туапсе — её дом был уничтожен атакой БПЛА в ночь на 16 апреля. Завалы разобраны до основания, но результата нет.
Новости России

Женщина за рулем Mercedes снесла шесть машин в Москве, погибли два человека

В центре Москвы 29-летняя женщина на Mercedes без номеров сбила велокурьера и протаранила пять машин. Двое погибших, авария попала на видео.
Общество

Национальную цифровую платформу MAX переименовали 

Новое название появилось на сайте платформы, а также в RuStore и Google Play. По данным РИА Новости, в App Store название осталось прежним — на английском языке.
Происшествия

Глава СК России потребовал доклад по делу об убийстве на охоте в Рязанской области

Глава СК России Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве на охоте в Рязанской области: мать погибшего убеждена, что соучастники преступления отделались слишком мягко.
Экология, природа, животные

Половодье в Рязанской области продолжается: Ока отступает, но Проня поднялась

Ока в Рязани за сутки упала на 20 см, однако река Проня у Быково резко поднялась сразу на 61 см. Восемь населённых пунктов области по-прежнему отрезаны от дорог, а 53 приусадебных участка остаются под водой.
Новости России

Авиабомбы накрыли бригаду ВСУ, уничтожено 10 офицеров, награждённых Зеленским

Авиабомбы накрыли командный пункт 21-й механизированной бригады ВСУ в момент ротации офицеров. По данным SHOT, погибли 10 командиров, которых лично награждал Зеленский.

