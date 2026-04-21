Изображение от wirestock на Freepik
Общество

Рязанский Водоканал опубликовал график отключения воды на 22 апреля

Анастасия Мериакри
22 апреля в Рязани пройдут плановые отключения холодного водоснабжения (ХВС) в связи с ремонтными работами. Адреса назвали представители «Водоканала». 

График отключений

С 09:00 до 17:00 отключение затронет:

  • Улица 10-я Линия: дома № 35, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 39.
  • Улица Ленинского Комсомола: дома № 89, 91, 91 корп. 1, 93, 93 корп. 1, 93 корп. 2, 93 корп. 3, 95, 95 корп. 1, 95 корп. 2, 95 корп. 3, 97, 99.
  • Улица Стройкова: дома № 88, 88 корп. 1, 90, 92, 94/41.
  • Подкачка: Ленинского Комсомола, д. 93 б, лит. А.
  • Улица Бронная: дома № 17, 18, 19, 19а, 20, 20а (МБДОУ Детский сад №76), 21, 21а, 22.
  • Улица Дачная: дома № 16, 18.
  • Улица Октябрьская: дома № 39, 45; дом № 43 (магазин).

С 22:00 до 06:00 (с вечера 22 апреля до утра 23 апреля) отключение затронет центр города и административные здания:

  • Улица Николодворянская: дома № 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13/20, 17, 18а (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 19/40 (МБОУ Школа №7), 20, 22 (ГКУ РО Представительский комплекс), 24 (ГБУК РО Библиотека им. Горького).
  • Переулок Войкова: дом № 3.
  • Улица Полонского: дома № 1 корп. 1 (ГКУ РО Представительский комплекс), 1/54 (ГКУ РО Представительский комплекс и ГКС УКС Рязанской области), 2 корп. 1, 4, 4 корп. 1 (ГКУ ЦИТ Рязанской области), 6, 7 (ГКУ ЦИТ Рязанской области), 9 (ГКУ РО Представительский комплекс), 12, 13а и 13б (ГБУ РО РОВФД), 15, 17, 19 и 19 корп. 1 (ГКУ РО Представительский комплекс).

