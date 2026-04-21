Компания «Зингер Тех» выстраивает кадровое партнерство с РГРТУ

Варианты подготовки специалистов на базе Рязанского радиотехнического университета для строящегося производства «Зингер Тех» рассмотрели накануне на встрече в рамках проекта Корпорации развития «Кадры для инвесторов».

Предстоящим летом компания планирует приступить к строительству завода по производству электронного оборудования для автомобильной промышленности на территории Индустриального парка «Рязанский». Запуск производства намечен на конец 2027 года. Компании потребуются разработчики, инженеры-конструкторы по работе с печатными платами, технологи производства, операторы линий, монтажники. Особый интерес для инвестора представляют студенты факультетов Электроники и Радиотехники.

– Мы рассматриваем несколько направлений сотрудничества. Мы можем стать для вуза партнером для проведения стажировок и обучения, стартовой площадкой для построения карьеры выпускников технических специальностей, – отметил генеральный директор компании «Зингер Тех» Владимир Герасимов.

Ежегодно вуз выпускает до 1500 высококвалифицированных специалистов. По словам ректора Сергея Банникова, важно, чтобы выпускники оставались в родном регионе и применяли полученные знания в профессиональной отрасли, поэтому вуз открыт к партнерству с крупными рязанскими предприятиями. Форматы сотрудничества различны – индивидуальный план, обучение рабочей профессии, трудоустройство. Благодаря стажировкам и производственной практике студенты получают не только материальную поддержку, но и ценный опыт работы в коллективе, профессиональные навыки.

– Мы стремимся возродить традиции, когда студенты на выпускном курсе уже понимают, куда пойдут работать после окончания вуза. И задача нашего проекта «Кадры для инвесторов» – помогать инвестору еще на этапе планирования подбирать высококвалифицированных специалистов для будущего предприятия, – отметил генеральный директор Корпорации развития Вячеслав Несин.

Вуз выразил готовность скорректировать совместный план развития подготовки высококвалифицированных специалистов по запросу компании. Следующим шагом запланирована встреча студентов РГРТУ с инвестором.