Экономика и бизнес

Компания «Зингер Тех» выстраивает кадровое партнерство с РГРТУ

Анастасия Мериакри
Варианты подготовки специалистов на базе Рязанского радиотехнического университета для строящегося производства «Зингер Тех» рассмотрели накануне на встрече в рамках проекта Корпорации развития «Кадры для инвесторов».

Предстоящим летом компания планирует приступить к строительству завода по производству электронного оборудования для автомобильной промышленности на территории Индустриального парка «Рязанский». Запуск производства намечен на конец 2027 года. Компании потребуются разработчики, инженеры-конструкторы по работе с печатными платами, технологи производства, операторы линий, монтажники. Особый интерес для инвестора представляют студенты факультетов Электроники и Радиотехники.

– Мы рассматриваем несколько направлений сотрудничества. Мы можем стать для вуза партнером для проведения стажировок и обучения, стартовой площадкой для построения карьеры выпускников технических специальностей, – отметил генеральный директор компании «Зингер Тех» Владимир Герасимов.

Ежегодно вуз выпускает до 1500 высококвалифицированных специалистов. По словам ректора Сергея Банникова, важно, чтобы выпускники оставались в родном регионе и применяли полученные знания в профессиональной отрасли, поэтому вуз открыт к партнерству с крупными рязанскими предприятиями. Форматы сотрудничества различны – индивидуальный план, обучение рабочей профессии, трудоустройство. Благодаря стажировкам и производственной практике студенты получают не только материальную поддержку, но и ценный опыт работы в коллективе, профессиональные навыки.

– Мы стремимся возродить традиции, когда студенты на выпускном курсе уже понимают, куда пойдут работать после окончания вуза. И задача нашего проекта «Кадры для инвесторов» – помогать инвестору еще на этапе планирования подбирать высококвалифицированных специалистов для будущего предприятия, – отметил генеральный директор Корпорации развития Вячеслав Несин.

Вуз выразил готовность скорректировать совместный план развития подготовки высококвалифицированных специалистов по запросу компании. Следующим шагом запланирована встреча студентов РГРТУ с инвестором.

Популярные материалы

Участник СВО назвал ключ к разгадке исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...
Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.
«Неужели президент не понимает»: тревожное предсказание старца Гурьянова начало сбываться

«Псковский чудотворец» полвека назад видел события сегодняшних дней. И предсказал, чем закончатся для России трудности.
Математик Сидик Афган назвал точные даты катастроф в 2026 году: бойтесь лета и октября

Провидец сравнил планету с падающим самолётом и предупредил: человечество в опасности. Землетрясения, цунами, извержения — что ждёт Россию и мир?
Мать Асылханова раскрыла важную деталь о водителе машины, в которую сел ее сын

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...

В Рязани к маю завершат ремонт обрушенного коллектора в Московском районе

В Рязани продолжаются масштабные ремонтные работы по устранению последствий обрушения канализационного коллектора в Московском районе. Специалисты муниципального предприятия «Водоканал города Рязани» ведут работы в круглосуточном режиме.
В рязанской колонии осуждённому пытался пронести спиртное под видом лекарства

В исправительной колонии №2 УФСИН России по Рязанской области сотрудники предотвратили попытку проноса спиртного на территорию учреждения. Нарушение было выявлено во время досмотра вещей посетителя
В Госдуме предложили включить фитнес-чекап в программу ОМС

Такой фитнес-чекап должен включать: базовую оценку физического состояния, выявление противопоказаний к физическим нагрузкам, проверку состояния сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
Доходы и расходы бюджета Рязани увеличены на 5,3 млрд рублей: основные направления расходов

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике депутаты рязанской городской Думы рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет города Рязани на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.
Рязанский Водоканал опубликовал график отключения воды на 22 апреля

22 апреля в Рязани пройдут плановые отключения холодного водоснабжения (ХВС) в связи с ремонтными работами. Адреса назвали представители "Водоканала".
В Рязани стартует ярмарка «Сад-огород»: где и когда купить рассаду, саженцы и цветы

25 апреля в Рязани откроется традиционная тематическая ярмарка «Сад-огород». Это уже пятое по счёту мероприятие, которое ежегодно собирает садоводов, огородников и любителей растений со всей области.
Гендиректор «Эксмо» задержан за распространение экстремистской литературы и сокрытие капитала в офшорах

В Москве задержан генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Задержание связано с расследованием уголовного дела по статье об организации деятельности экстремистской организации.
Мошенники похитили у рязанцев 77 млн рублей с начала 2026 года, возбуждено 290 уголовных дел

Злоумышленники активно используют современные технологии: в 231 случае применялись сотовые звонки, в 283 случаях — мессенджеры. Одним из самых распространённых способов обмана остаётся социальная инженерия.

