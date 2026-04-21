Доходы и расходы бюджета Рязани увеличены на 5,3 млрд рублей: основные направления расходов

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике депутаты рязанской городской Думы рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет города Рязани на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Доходы и расходы бюджета города Рязани на 2026 год увеличиваются на общую сумму 5 млрд 270 млн рублей. Основные направления дополнительного финансирования:

Строительство школы в районе ДПР 7,7А — 1,034 млрд рублей.

Школа № 28 на 1100 мест — 688,8 млн рублей.

ЖКХ и модернизация коммунальной инфраструктуры — 881,4 млн рублей.

Благоустройство общественных территорий (Павлова, Центральный парк, Лыбедский бульвар, Садовая, Недостоево и др.) — 719,5 млн рублей.

Детский сад в ЖК «МЕТРОПАРК» на 224 места — 41,2 млн рублей.

Капремонт и оборудование для школ и детсадов (МБОУ «Школа № 19(25) имени вице-адмирала В.М. Головнина», МБДОУ «Детский сад № 10», МБДОУ «Детский сад № 59», МБДОУ «Детский сад № 150») — 207 млн рублей.

Ремонт дорог — 905,7 млн рублей.

Безопасность дорожного движения — 93,7 млн рублей.

Адаптация остановок для маломобильных граждан — 1,4 млн рублей.

Образование для детей-инвалидов — 4,3 млн рублей.

Повышение зарплат педагогам — 12,9 млн рублей.

Жильё для детей-сирот — 87 млн рублей.

Объём ассигнований дорожного фонда увеличен на 1,154 млрд рублей.

Окончательное решение по изменениям бюджета будет принято на заседании Рязанской городской Думы.

Депутаты также заслушали отчёт о реализации программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» за 2025 год. Как отметила руководитель ФКУ Светлана Финогенова, бюджет города остаётся сбалансированным, а долговая политика направлена на минимизацию рисков и сокращение расходов по обслуживанию долга.

Кроме того, был рассмотрен вопрос об исполнении предложений, поступивших от жителей в ходе публичных слушаний по бюджету. В 2025 году реализованы проекты по благоустройству Нижнего парка, ремонту и освещению дорог. В 2026 году запланирован капитальный ремонт дороги по Животноводческой улице, уже ведутся закупочные процедуры.