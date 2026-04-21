В Госдуме предложили включить фитнес-чекап в программу ОМС

Депутаты Государственной Думы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым выступили с инициативой расширить программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Они предлагают включить в неё комплексную оценку физического состояния гражданина, так называемый «фитнес-чекап», в качестве отдельной профилактической услуги.

Обращение с этим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

В документе, который имеется в распоряжении РИА Новости, говорится:

«Считаем необходимым рассмотреть вопрос о включении в базовую программу обязательного медицинского страхования комплексной оценки физического состояния гражданина фитнес-чекапа как отдельной профилактической услуги либо как отдельного модуля профилактического медицинского осмотра и диспансеризации».

Депутаты также уточнили, что такой фитнес-чекап должен включать: базовую оценку физического состояния, выявление противопоказаний к физическим нагрузкам, проверку состояния сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата (объём определяет Минздрав), выдачу индивидуальных рекомендаций по безопасному уровню физической активности с учётом возраста, хронических заболеваний и факторов риска.

По мнению авторов инициативы, реализация этого предложения позволит: усилить профилактическую направленность системы здравоохранения, повысить доступность раннего выявления факторов риска (ожирение, гиподинамия), создать для граждан понятный и безопасный механизм для начала занятий спортом, снизить нагрузку на систему здравоохранения за счёт профилактики хронических неинфекционных заболеваний.