В рязанской колонии осуждённому пытался пронести спиртное под видом лекарства

В исправительной колонии №2 УФСИН России по Рязанской области сотрудники предотвратили попытку проноса спиртного на территорию учреждения. Нарушение было выявлено во время досмотра вещей посетителя, прибывшего на длительное свидание к осуждённому.

В ходе проверки обнаружена и изъята бутылка объёмом 250 мл, спрятанная ухищрённым способом. Анализ содержимого подтвердил, что в ёмкости находится алкогольная продукция. Мужчина пытался выдать запрещённый предмет за лечебное средство.

В результате инцидента длительное свидание было немедленно прекращено. На гражданина составлен протокол об административном правонарушении и назначена проверка.