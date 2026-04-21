Фото: УФСИН России по Рязанской области
Происшествия

В рязанской колонии осуждённому пытался пронести спиртное под видом лекарства

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В исправительной колонии №2 УФСИН России по Рязанской области сотрудники предотвратили попытку проноса спиртного на территорию учреждения. Нарушение было выявлено во время досмотра вещей посетителя, прибывшего на длительное свидание к осуждённому.

В ходе проверки обнаружена и изъята бутылка объёмом 250 мл, спрятанная ухищрённым способом. Анализ содержимого подтвердил, что в ёмкости находится алкогольная продукция. Мужчина пытался выдать запрещённый предмет за лечебное средство.

В результате инцидента длительное свидание было немедленно прекращено. На гражданина составлен протокол об административном правонарушении и назначена проверка.

«Перечень вещей и предметов, которые осужденным запрещено иметь при себе, получать в посылках либо приобретать, установлен Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений. При входе в учреждение, до каждого посетителя доводится информация о порядке проведения свиданий и ответственности за пронос запрещенных предметов. Но нарушители идут на всевозможные уловки и не оставляют попыток совершить противоправные действия», — пояснил сотрудник дежурной смены ИК-2.

