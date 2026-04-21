В Рязани к маю завершат ремонт обрушенного коллектора в Московском районе

В Рязани продолжаются масштабные ремонтные работы по устранению последствий обрушения канализационного коллектора в Московском районе. Специалисты муниципального предприятия «Водоканал города Рязани» ведут работы в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее восстановить штатную работу системы канализации.

Для прокладки новых коммуникаций подрядная организация применяет щитовой метод. Эта технология позволяет монтировать трубы под землёй без вскрытия грунта.

Преимущества метода: исключается повреждение дорожного полотна, не затрагиваются другие инженерные сети, что особенно важно в условиях плотной городской застройки. После завершения всех работ пропускная способность коллектора увеличится.

На время ремонта для отвода стоков задействована временная система перекачки. Это позволяет поддерживать работу канализации в штатном режиме для жителей и предприятий района.

Завершить весь комплекс мероприятий планируется к началу мая.