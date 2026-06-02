Жители пяти улиц остались без света вечером 2 июня в Рязани

В Рязани во вторник вечером, 2 июня, из-за технологического нарушения на сетях было зафиксировано отключение электроснабжения. Об этом сообщает РГРЭС.

В 18:55 без света остались жители улиц Новосёлов, Советской Армии, Касимовского шоссе, Тимакова и Большой (район Шереметьево-Песочня).

На место происшествия незамедлительно выехали аварийные бригады. В настоящее время специалисты проводят работы по локализации повреждённого участка сети, чтобы изолировать неисправность и приступить к восстановлению подачи электричества.

По всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться в диспетчерскую службу по телефону: 55-01-12.