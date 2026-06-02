Окрошке на пиве предрекли статус главного гастрономического хита лета-2026

Российские рестораны и отели этим летом могут сделать ставку на необычную вариацию традиционного блюда — окрошку на пиве. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров назвал именно этот рецепт главным трендом предстоящего жаркого сезона.

По словам эксперта, импульсом для популяризации нестандартной окрошки стала федеральная акция «Дни пива России», которая проходит в стране с 28 мая по 30 июня.

Игорь Бухаров пояснил, что для закрепления тренда на рынке необходим активный толчок от производителей пивной продукции.

«Мы говорим о том, что окрошка на пиве станет блюдом-хитом летом 2026 года. Мы с коллегами общаемся, но это опять же вопрос производителя. Производитель, которому интересно делать эти вещи, должен начать их продвигать. А рестораны в этом случае могут подхватить тренд», — цитирует президента ФРиО издание Life.ru.

Глава Федерации отметил, что продвижение окрошки на пиве должно идти через публичные масштабные мероприятия, которые позволяют донести информацию до максимального количества людей. Если идея успешно дойдёт до ресторанного сообщества, заведения быстро запустят её в реализацию.

При этом Бухаров подчеркнул, что подобная схема продвижения реалистична лишь при одном условии: если само блюдо действительно представляет собой гастрономическую ценность, а не является просто маркетинговым ходом.