Врач рассказала, какие болезни вызывают тусклость и выпадение волос

Уход и салонные процедуры не всегда могут вернуть волосам блеск. Иногда причина кроется в изменениях внутри организма — это может быть сигналом о дефиците витаминов, гормональных нарушениях или других проблемах со здоровьем. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-дерматолог, косметолог, инфекционист, доктор медицинских наук Мария Мухина.
По словам специалиста, густота и здоровье волос почти всегда связаны с комплексом биохимических и сопутствующих изменений в организме, которые затрагивают структуру волоса, его пигментацию и питание фолликулов. Этот процесс часто связан со снижением выработки меланина — пигмента, отвечающего за цвет волос. С возрастом нарушается работа меланоцитов — клеток, вырабатывающих меланин.
Кроме того, поражаются меланосомы — своеобразные транспортные системы, которые вырабатывают пигмент в волосах. Когда их становится меньше, волосы постепенно теряют яркость и насыщенность.
Ещё одна важная причина — оксидативный стресс. Свободные радикалы повреждают клетки волосяных фолликулов.
Тусклость волос может быть связана с нарушением кровоснабжения кожи головы.
Отдельную роль играет замедление метаболизма и синтеза кератина — главного строительного белка волос. Это ослабляет стержень волоса, делая его более пористым, менее блестящим и тусклым.
Как отметила врач, тусклость волос может говорить и о неправильном питании. Недостаток витаминов и микроэлементов приводит к тому, что питание волосяных фолликулов происходит недостаточно полноценно.
По словам Мухиной, поводом для консультации специалиста являются: резкое выпадение волос, повышенная ломкость, сильное сечение кончиков, истончение или покраснение кожи головы, внезапные изменения состояния волос без видимых причин.
Специалист подчеркнула, что своевременное обращение к трихологу или дерматологу помогает выявить причину проблемы на ранней стадии и подобрать эффективное лечение, которое вернёт волосам здоровье и блеск изнутри.