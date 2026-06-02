Врач рассказала, какие болезни вызывают тусклость и выпадение волос

Анастасия Мериакри
Уход и салонные процедуры не всегда могут вернуть волосам блеск. Иногда причина кроется в изменениях внутри организма — это может быть сигналом о дефиците витаминов, гормональных нарушениях или других проблемах со здоровьем. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-дерматолог, косметолог, инфекционист, доктор медицинских наук Мария Мухина.

По словам специалиста, густота и здоровье волос почти всегда связаны с комплексом биохимических и сопутствующих изменений в организме, которые затрагивают структуру волоса, его пигментацию и питание фолликулов. Этот процесс часто связан со снижением выработки меланина — пигмента, отвечающего за цвет волос. С возрастом нарушается работа меланоцитов — клеток, вырабатывающих меланин.

«Истощается пул стволовых клеток-меланоцитов, и каждое последующее их поколение, как копия с плохим ксероксом, имеет всё больше разнообразия структуры и функций», — пояснила специалист.

Кроме того, поражаются меланосомы — своеобразные транспортные системы, которые вырабатывают пигмент в волосах. Когда их становится меньше, волосы постепенно теряют яркость и насыщенность.

Ещё одна важная причина — оксидативный стресс. Свободные радикалы повреждают клетки волосяных фолликулов.

«Причины — ультрафиолетовое излучение, загрязнение окружающей среды, стрессы, курение, алкоголь и другие хронические интоксикации», — сообщила врач.

Тусклость волос может быть связана с нарушением кровоснабжения кожи головы.

«Поступление питательных веществ, кислорода и гормонов. Это связано с возрастными изменениями микроциркуляции и здоровья сосудов, иногда и спайкой сосудистого слоя дермы с апоневрозом черепа», — объяснила она.

Отдельную роль играет замедление метаболизма и синтеза кератина — главного строительного белка волос. Это ослабляет стержень волоса, делая его более пористым, менее блестящим и тусклым.

Как отметила врач, тусклость волос может говорить и о неправильном питании. Недостаток витаминов и микроэлементов приводит к тому, что питание волосяных фолликулов происходит недостаточно полноценно.

«Состояние волос могут ухудшить заболевания щитовидной железы, анемия, заболевания желудочно-кишечного тракта и гормональные нарушения», — добавила доктор.

По словам Мухиной, поводом для консультации специалиста являются: резкое выпадение волос, повышенная ломкость, сильное сечение кончиков, истончение или покраснение кожи головы, внезапные изменения состояния волос без видимых причин.

«Диагностика может включать трихоскопию, анализы крови на гормоны, уровень железа, витаминов и микроэлементов, а также другие исследования по показаниям», — подытожила врач.

Специалист подчеркнула, что своевременное обращение к трихологу или дерматологу помогает выявить причину проблемы на ранней стадии и подобрать эффективное лечение, которое вернёт волосам здоровье и блеск изнутри.

