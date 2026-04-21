Суд повторно приостановил работу роддома в Новокузнецке после гибели младенцев

В Новокузнецке суд второй раз приостановил деятельность роддома №1 на 90 суток. Решение принято по итогам рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении больницы им. Г. П. Курбатова, сообщил объединённый пресс-центр судов Кузбасса.

Суд признал медицинское учреждение виновным по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

В ходе проверки, проведённой 17 января 2026 года в акушерском стационаре по адресу: г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 17б, были выявлены серьёзные нарушения: не обеспечены требования санитарных правил при оказании медуслуг, не проводились необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, не обеспечены безопасные условия труда, быта и отдыха.

Представитель надзорного органа подтвердил, что ранее роддом уже привлекался к ответственности, однако выявленные недостатки устранены не были. Представители больницы свою вину признали.

Суд постановил приостановить деятельность акушерского стационара сроком до 90 суток, начиная с 17 апреля 2026 года. При этом разрешён доступ в здание для проведения ремонтных работ и устранения нарушений.

Постановление суда в законную силу не вступило.