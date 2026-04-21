Тамара Глоба рассказала о счастливчиках, которым конец апреля принесёт удачу

По прогнозам астрологов, апрель должен стать месяцем серьёзных перемен, когда привычный уклад жизни начнёт уходить в прошлое. Пока мир будет справляться с финансовыми кризисами и перестраивать логистику из-за перехода Урана в знак Близнецов, для некоторых знаков зодиака конец месяца станет временем новых возможностей.

Кто же эти «счастливчики», которым звёзды готовят щедрые дары? По словам Тамары Глобы, таких знаков несколько, но один из них переживёт особенно важный поворот в судьбе.

Водолей: любовь и большой успех

Для Водолеев конец апреля принесёт судьбоносные события, которые затронут важные сферы жизни.

Личное счастье: астролог говорит о «важном повороте» в теме любви и детей. Это может быть долгожданная беременность или начало глубоких отношений.

Деловая сфера: если вы занимаетесь творчеством, шоу-бизнесом или интернет-проектами, возможен успех. Конец месяца откроет возможности для нового дела, которое принесёт признание.

Рыбы: финансовый прорыв

Если говорить о материальной удаче, то она особенно вероятна у Рыб. Вторая половина и конец апреля станут для них временем:

Крупных доходов: удачный период для вложений и получения прибыли.

Решения жилищных вопросов: благоприятны дела, связанные со строительством, переездами и недвижимостью.

Новых перспектив: появятся возможности завершить старые проекты и начать новые.

Весы: перемены через поездки

Для Весов удача может прийти издалека. В конце апреля их ждут поездки, которые станут началом больших перемен. Помощь придёт от близких людей, находящихся далеко, а новые творческие и личные перспективы откроются надолго.

Важное предупреждение для всех

Несмотря на благоприятные прогнозы, Тамара Глоба отмечает, что третья декада апреля будет нестабильной. Особое внимание стоит уделить 25, 26, 29 и 30 апреля. В это время возможна повышенная природная активность, поэтому важно беречь себя и своих близких.