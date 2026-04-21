Объём наличных в России вырос на 240 млрд за неделю, установив рекорд года

За первую неделю апреля объём наличных денег в обращении в России вырос почти на четверть триллиона рублей. Об этом «Известиям» сообщили эксперты, проанализировав данные Центробанка.

С 3 по 10 апреля показатель денежной базы в узком определении увеличился на 240 млрд рублей и достиг 20,34 трлн рублей. Это максимальный недельный прирост с начала года.

Денежная база состоит из наличных денег и обязательных резервов банков в ЦБ. Поскольку резервы составляют всего около 500 млрд рублей и остаются стабильными, основной рост обеспечило именно увеличение наличности.

Таким образом, на 10 апреля общий объём наличных денег в обращении составил около 19,85 трлн рублей.

По подсчётам профессора РАНХиГС Алексея Войлукова, за период с 1 по 17 апреля 2026 года в оборот было выпущено наличности примерно на 470 млрд рублей. В отдельные дни, по данным ЦБ, этот показатель превышал 50 млрд рублей, что свидетельствует о беспрецедентно высоких темпах роста.

Аналитики связывают всплеск интереса к наличным с событиями марта. Как отмечает эксперт Freedom Finance Global Владимир Чернов, ранее Банк России указывал, что повышение спроса могло быть связано с отключениями мобильного интернета.

Опросы регулятора подтверждают: граждане снимали деньги, опасаясь, что безналичная оплата может стать недоступной.