В Перми пачка с деньгами взорвалась в руках 13-летнего школьника

В Перми произошёл необычный инцидент: подросток получил ожоги после того, как поднял на улице свёрток с деньгами, который оказался химической ловушкой. Об этом сообщили региональные власти и правоохранительные органы.

По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, несовершеннолетний нашёл подозрительный свёрток на улице. Как только он поднял его, раздался хлопок, похожий на взрыв петарды, и распылилось неизвестное вещество.

Как уточняет канал SHOT, инцидент произошёл сегодня на улице Инженерной в Мотовилихинском районе. 13-летний мальчик по дороге из школы поднял пачку купюр, которая была приманкой-ловушкой. Такие устройства обычно устанавливаются внутри сейфов для защиты от кражи.

В Минздраве Пермского края сообщили, что подросток получил лёгкие ожоги. После оказания необходимой медицинской помощи на месте врачи отпустили его домой. Госпитализация не потребовалась.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.